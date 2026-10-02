「報」，有善報，也有惡報；「念」，有善念，也有惡念。一念之間，可以使人從地獄升上天堂，也可以將人從天堂推入地獄。一念之間，有時不僅能改變一個人的人生，也可能改變全家的命運，甚至影響子孫後代。

我的一生經歷過許多驚濤駭浪，卻總能逢凶化吉，這是上天的恩典，還是祖宗積德，讓我否極泰來，實在說不清楚。但最令我難以忘懷的，是一次發生在午夜的念頭，竟然改變了我們全家的命運。

一九七五年四月三十日，北越軍隊的坦克車開進西貢，衝破南越總統府外圍的鐵柵欄，駛入總統府，臨時總統楊文明宣告投降，越南 戰爭至此告一段落。翌年，越南正式統一，西貢改名為胡志明市。

政權更迭之後，原本被視為魚米之鄉的南越，生活物資日益匱乏，糧食、肉類，甚至重要藥物都難以取得，連小兒麻痺疫苗也一劑難求。

接下來，局勢風雲變色。曾經效忠舊政權的軍人首當其衝，其他知識分子、報社同人、教師和學生，也成為清查與逮捕的對象。一時之間，風聲鶴唳，人人自危，紛紛尋求生路。

當時，海上逃亡尚未形成後來的大規模難民潮。由於南北越已經統一，鐵路可以從南方通往北方；而越南北部與中國廣西相鄰，經由邊境口岸進入中國，成為一些人考慮的出路。相較於日後冒險出海，這條陸路的費用可能較低，風險也相對可控。據相關資料，當時有大批華人選擇越過「友誼關」進入中國邊境，人數高達十多萬人。

我也動了心。起初，七十多歲的母親答應與我們同行，後來想到搭乘火車需要三日三夜，加上她患有嚴重的類風濕性關節炎，恐怕難以承受長途跋涉，便希望我們這個小家庭先行。那時的環境險惡，幾乎夜夜令人心驚膽戰，我們實在已經到了非走不可的地步。

好友郭姐的叔父住在北越，她建議我們先去投靠叔父，再伺機前往中國。一切準備就緒，只待時機成熟，便可成行。

然而，就在等待出發的日子裡，有一天深夜，我突然從睡夢中驚醒，腦中閃過一個念頭：「我走了，老母親和兩個妹妹怎麼辦？她們豈不成了無依無靠的人？」一直以來，家中對外聯絡、打點人脈的事情，都是由我負責，如果我先行離開，母親和妹妹便可能失去依靠。想到這裡，我忍不住在心裡喊道：「罷了，罷了，要死，就死在一塊兒吧！」

就在那一念之間，我推翻了原先的計畫，決定不再各自逃生，而是與母親、妹妹共同面對命運，聽從上天的安排。

世事難料。南越政權易幟後的第三年，隨著越南排華政策加劇，新的難民潮洶湧而來。儘管海上逃亡危機四伏，仍有無數人前仆後繼，將生死置之度外，只求逃出生天。

我們寫好遺書，通知遠在北京的大哥，隨後與母親、妹妹等六人踏上茫茫大海，在一九七八年聖誕節前夕抵達東方之珠——香港。

在難民營經過八個多月的等待，我們獲得美國政府接收，於一九七九年八月十三日抵達加州洛杉磯，從此開啟了全新的人生。

當年午夜的一念，竟然改變了全家，甚至下一代的命運。這樣的結局，是我做夢也想不到的。多年以後，偶爾午夜夢迴，回想起當初的決定，以及它所帶來的福報，我仍然覺得難以置信。仰望蒼天，除了感恩，還是感恩。