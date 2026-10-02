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逃難月台上的秘密

錚錚
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那件事，是我大概十歲多一點時發生的。算一算，距今已經快八十年，記憶已不太清楚，但有些情景卻深深刻印在腦海裡，永遠不會消失。

那時，我們一家正在逃難。抗日戰爭才剛結束，大家還沒過上幾天安穩的日子，內戰又開始了。共軍節節逼近我們居住的地方，我們只好逃離。從一出生到那個年紀，我所知道的似乎就是戰爭，就是打仗。

爸爸和媽媽帶著我們全家逃難，到了某個地方，我們必須在火車月台上飛快地換乘另一班火車。家裡那些破舊的包裹和行李，是雇挑夫幫忙搬上火車的。

其中一個挑夫提著一個破舊的皮箱，沒想到奔跑途中，皮箱的手提把手竟然鬆脫掉了。媽媽緊跟在挑夫後面，我又跟在媽媽身旁趕火車，因此清楚看到了這一幕。

那一瞬間，媽媽顯得異常緊張，那種緊張的表情，是我從來沒有見過的。我心裡想：不就是一個把手嗎？有什麼好大驚小怪的。

但媽媽立刻警告挑夫，快把掉下來的把手交給她。我那時年紀雖小，也知道那個破舊的皮箱根本不值得修理，可是，媽媽卻緊緊抓住那個把手，牢牢地攥在手裡。直到這時，她蒼白的臉色才漸漸恢復平靜。

上了火車，我以長子的身分安慰媽媽，說：「我來修。」其實，我絲毫沒有想過自己有什麼了不起的本領。媽媽沒有回答我，只是靜靜地坐著休息，手裡依然緊緊抓著那個把手。

下了火車，全家暫時安頓下來後，媽媽才告訴我那個把手裡藏著的祕密。

原來，家裡僅有的一點積蓄，全都藏在那個把手裡。那是家中僅有的一些黃金，媽媽怕被壞人搶走或偷走，便想出一個辦法，把這些黃金藏進皮箱的把手裡。

放進黃金時，要先將把手撕開，謄出空間，再把黃金塞進去，最後重新縫好。這樣一來，把手當然不如原來牢固，所以才會在逃難途中突然脫落。

現在回想起來，那個年代沒有銀行存款的安全保障，老百姓手裡僅有的一點積蓄，也沒有一個真正安全的地方可以存放。幸虧媽媽及時把那個把手搶救回來，也讓我親眼看到了那一幕驚險的場面。

一個看似微不足道的小意外，卻讓我多年以後回想起來，仍深深感受到那個年代普通老百姓所處的困境。大家不僅生活困苦，更缺乏最基本的安全感，心裡始終籠罩著不安與恐懼。那就是我的成長環境。

精華 FAQ

  • 因為媽媽曾把家中僅有的黃金藏進把手裡，先撕開再縫回去，結構不如原來牢固，所以在火車月台趕路時才會突然脫落。

  • 因為那個看似普通的把手其實藏著全家唯一的積蓄與黃金，一旦丟失就可能失去全部財產，所以她才會立刻要求挑夫交還。

  • 它顯示戰亂年代普通人不僅生活拮据，還缺乏銀行與安全保管財物的條件，只能把全部身家藏在最不顯眼的地方，時時活在恐懼中。

共軍

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