回顧往昔，與父親相伴近一甲子，真正彼此交談的話，大概不超過百句。

老爸是遺腹子。聽說祖父是基督教牧師，長年在外傳道，最後歿於傳道途中，祖母生下老爸後沒多久便撒手人寰。從此，老爸成了孤兒，只得輪流寄養在伯父、叔父以及哥哥、姊姊家中長大。

後來，老爸投身軍旅。二戰後期，他曾在滇緬公路、中印邊境一帶，隨軍車運送軍用物資，有一次遭日軍飛彈擊中，腦部受重傷，昏迷了三天，幸得一名美軍軍醫全力搶救，撿回一條命。

渡海來台前，老爸曾駐守小金門，時任連長。八二三砲戰烽火中，除備戰打仗，平日裡還帶著全連官兵開墾荒地、種植樹苗。據說，如今的小金門已不是昔日那片光禿禿的土地，其中也有老爸留下的一分心血。老爸後來轉駐台灣的裝甲兵部隊，因「湖口兵變」，和一些裝甲兵同袍受到牽連，只好退伍轉業。

時代造英雄，時代也磨人生。老爸一生顛沛流離，在夾縫中求生，直到與老媽結婚後，才真正有了家的溫暖。

描寫父親的文章裡，最令人動容的，莫過於朱自清的名篇「背影」：「我最不能忘記的是他（父親）的背影。」可是，在我的記憶裡，卻一直想不起來，老爸最讓我不能忘記的究竟是什麼？

是他的緘默？六呎高的身形？高挺的鼻梁？粗濃的眉毛？那帶著國語腔調的山東口音？還是獨自站在門外抽菸的身影？是啃饅頭就鹹菜時那個滿足的神情？抑或是軍旅歲月留下的痕跡——大嗓門，還有耳背？

老爸一生愛國、敬軍、念舊、簡樸。或許因為從小沒有機會正式受教育，不懂得如何表達；也或許只是個性使然，不善言辭，久而久之，便養成了「愛在心裡，口難開」的緘默性情。

兩岸開放探親後，有一年，他風塵僕僕地回到山東老家。回來後，他興致勃勃地談起一件事：想把自己微薄的退休俸捐出去，幫助家鄉那些生活困難的孩子上學。

後來，我曾問老爸，房貸要不要我幫忙。他只是揮揮手，淡淡地說：「不用。妳在外面好好照顧老媽和兩個孩子就好了。」那一刻，我發現，老爸好像也沒有那麼「迂」。

有一年，大姊叫我勸老爸，別再往家裡帶回領養的狗。沒想到我才一開口，老爸突然大聲懟了回來：「妳知不知道，S（長孫）要考大學了？小狗剛剛過世，他一個人關在房裡偷偷哭，難過得不得了。」

我一下子愣住了。那一刻，我才恍然明白，原來老爸並不是老媽口中的那個「榆木疙瘩」。只是他的情感，從來不掛在嘴上，而是藏在那些我們不曾留意的細節裡。

老爸生前，我最後一次回台，問他身體還好嗎？他說，照了X光，醫師告訴他肺部有鈣化。於是我又問：「還抽菸嗎？」他聳了聳肩，說：「已經少抽了。」那時的老爸，好像一個老僧入定，對世間的事情已經看得很開。

自從老爸離世後，他倒是多次入我的夢中。可是，他依然遵守著生前的老規矩：總是遠遠地看著我，一句話也不說……。

我不禁想起，傳說清朝慈禧太后曾為母親祝壽，寫下的「祝母壽詩」：「世間爹媽情最真，淚血溶入兒女身。殫竭心力終為子，可憐天下父母心。」

我忽然明白，父母之愛，有時並不在言語之間。父親一輩子不會說多少動人的話，卻把深沉的愛，藏在沉默裡。