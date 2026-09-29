開封河道街與我的半生緣

開封河道街，是一條帶著深厚歷史印記的老街，因清代河道署曾駐於街東部路北得名，河道署是當時負責黃河修防與河務管理的機構。清乾隆年間，這條街稱為「河道門街」；到了光緒年間，簡稱為「河道街」。

對許多人而言，河道街或許只是一條尋常街道；對我而言，它卻承載著幾十年來始終難以割捨的情緣。

河道街，留下了我送別父親的悲痛。一九六○年二月十六日上午，我正在開封南關四中（高中）上早自習，同院韓大姑的兒子打電話到學校，說父親夜裡突然腹痛如絞，送到了河道街的人民醫院。我火速趕到醫院時，父親已經躺在太平間裡，遠遠就聽見母親和姊姊撕心裂肺的哭聲。

那一刻，我怎麼也無法相信：前一天下午返校前，我還和躺在床上休息的父親道別。父親語重心長地叮囑我，要好好學習，長大後做一個有用的人。我走出院門時，回頭還看見父親站在屋門口向我揮手。然而此刻，無論我怎樣呼喚，父親都再也不會睜開眼睛了。

從那天起，河道街便成了我心中永遠揮之不去的地方。那裡，留著父親最後的身影，也留著他望向我時那份深深的關愛。

河道街，也見證了一段溫暖的母子情。一九六四年四月十九日，我休完五十六天產假，推著還不到兩個月大的兒子去上班。經朋友介紹，我請住在河道街西口一名五十歲左右的穆大大幫忙照看孩子，每月支付十元人民幣。穆大大早年喪夫，含辛茹苦地把獨生子撫養成人，是一個善良、勤勞的女性。

那時，我剛從開封市財政局調到開封市五金公司。因看不慣科長和個別老職員的工作作風，我主動請調到南書店街門市部擔任出納。每天早晨八點前，我先把兒子送到穆大大家裡，再趕去上班。為了讓我安心工作，穆大大每天兩次推著孩子到門市部，讓我給孩子餵奶。她對我的兒子照顧得細心周到，關懷備至。一九九七年，我大兒子赴美之前，還特意到河道街去看望曾經照顧過他的穆奶奶。

多年以後，已經離世的穆大大曾出現在我的夢裡。醒來後，我特別囑咐留在開封的二兒子：以後給姥姥上墳「送錢」時，別忘了也讓姥姥分一些給穆大大，希望她在另一個世界裡也能夠衣食無憂。

一條河道街，讓我永遠記住了一名普通而善良的老人，也讓我懂得，人與人之間的情誼，有時不需要轟轟烈烈，卻足以讓人銘記一生。

河道街上，還發生過一樁讓我們至今想起來都忍俊不禁的「小奶奶」事件。

我的母親一直住在省府後街，而我住在劉家胡同體委家屬院。每逢休息日，我都會去看望母親，河道街便成了我的必經之路。

一九七三年的一個星期天上午，我推著一歲多的女兒走在河道街上，一名身材瘦小的老太太看到白白胖胖的女兒，隨口誇了一句：「小姑娘真漂亮。」女兒奶聲奶氣地叫了一聲：「奶奶。」緊接著，又叫了一聲：「小奶奶。」只見老太太臉上的笑容頓時消失，愣了一下。我立刻意識到女兒說錯了話，趕緊推著童車離開。

在我們當地的傳統稱謂中，父輩或祖父的第二名妻子，有時會被稱作「小媽」或「小奶奶」。這名老人當然明白「小奶奶」的意思，只是面對眼前這個年幼無知的小姑娘，也只能無可奈何。

二○○二年七月十七日，也是我永遠難忘的一天。為了讓母親身邊有人照顧，我讓兩個孩子陪姥姥一起生活。那天，開封市東區停電，女兒人在外面，打電話給姥姥，卻一直沒有人接聽，她立即和弟弟趕回家中，發現姥姥倒在床邊，已經失去知覺，立即將姥姥送往河道街的第一人民醫院急救，最終還是沒能挽回她的生命。

我怎麼也沒有想到，四十二年後，我又一次站在河道街的醫院裡，送別我生命中最重要的人。一九六○年，我在河道街的人民醫院送走了父親；二○○二年，我又在同一條街上的醫院送走了母親。四十二年的歲月流逝，同一條街，同一座城市，父親和母親相繼離去，也帶走了我人生中最深的一段親情記憶。

我在開封河道街度過了人生中許多難忘的歲月。這裡有我青年時代的悲痛，有初為人母時的忙碌，有穆大大給予我的溫暖，有女兒童年留下的趣事，也有我人生中兩次最沉痛的告別。河道街承載著我大半生的故事，對我而言，它早已不只是一條街，而是我生命中一個無法抹去的印記。

如今，我離開故鄉來到美國生活，已經二十四年。河道街也許早已不是記憶中的模樣，也已經離我很遠，卻始終留在我的心中。