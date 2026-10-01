喜見日人搶購中國相機

以往中日友好年代，中國人喜歡去日本 旅遊，熱中於購買日本貨，特別是家用電器和精密電子產品，就連抽水馬桶蓋也是日本的好。買了攜回後才得知，這是杭州一家工廠按對方圖紙生產的，真是貽笑大方。

據報載，七月四日，日本民眾排長隊花九小時，爭購中國相機，這個話題衝上微博 熱搜。引發排隊的是中國大陸影石創新科技公司發售的雲台相機，為期兩天首發活動，吸引超過千名日本民眾排隊，有人跨越五百五十公里從大阪趕來東京搶購，相機最終銷售一空。

這報導真令人振奮。不由得連想起，上世紀八○年代，筆者為購買一台日本彩電，遭受免稅商店刁難的事件。

這家免稅商店位於上海鬧區，裡面陳列的皆為進口高檔貨，大到彩色電視機、冰箱，小到照相機、袖珍收音機、剃鬚刀。那時，經過文化大革命十年浩劫，市面上家電十分匱乏，這些進口商品備受青睞，然而得憑從港澳台或海外歸來的證件，方可入內。

免稅商店大門外，從早到晚總是熙熙攘攘，許多人守在門外和附近人行道上，以獵奇目光打量從店裡走出，手裡捧著這樣那樣商品的人，這些圍觀者還湊上前打聽價錢，嘖嘖稱讚之餘，探問買主是否願意加價轉讓。那年頭，手裡有點錢的人，特別是即將辦婚事的情侶，多麼想弄一台進口彩電、冰箱之類的家電啊。

那是一九九○年金秋，離別四十二載的老爸偕後母，從台北回大陸探親。那天，八十五高齡的姑母偕表弟妹，陪同來自海峽彼岸的親人逛豫園商場，品嘗風味小吃。我和妻持二老台胞證和外匯，迫不及待地到這家免稅商店購物，想給將要出嫁的女兒購一台日本進口彩電，了卻兩代人的心願。

我們夫婦倆持有關證件，興沖沖地進這家免稅商店大門時，卻遭到門衛阻擋，硬說這證件是借來或出錢租來的，必須台胞本人陪同，我好說歹說、苦苦哀求仍被拒於門外。我倆只好乘車趕到豫園商場，好不容易在一家餐飲店找到親人，他們圍桌而坐吃興正濃，聽我說明來意，席間歡聲笑語就此中斷，家庭聚餐草草收場。父親、後母和姑母三位耄耋之年的人，不得不踉踉蹌蹌地跟隨我們夫婦倆，趕到這家免稅商店，「驗明正身」後進場。

在人屋簷下，不得不低頭。草草選購一台日本產彩電，以美元結帳並領取提貨單之後，我們兩代人離開免稅商店，心裡真不是滋味，只因那年頭小民百姓要想弄一台彩電，比登天還難啊。老爸滿懷激情從台灣回大陸探親，想不到遭遇如此折騰，怎能不掃興。

據媒體報導，近年來中國生產的彩電、冰箱、空調等家電，和相機一樣在日本很「吃香」，因價廉物美，成為搶手貨。半個世紀前，彩電在中國剛起步，還是根據日本彩電模式加以改良創新的，如今「彎道超車」，後來居上。不由得感嘆：三十年河東，三十年河西，風水輪流轉。