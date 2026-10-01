八○年代初，電視機還是個稀罕物件。誰家要是買回一台九吋或十二吋的黑白電視機，消息傳得比風還快，上午剛搬進門，下午半條街的人就已經知道，足夠讓附近的人議論上好幾天。那年月，大多數人家裡還只有收音機，誰家有一台電視機，就像突然打開了一扇窗，讓外面的世界一下子映入眼簾。

當時，買電視機並不容易。價格昂貴是一回事，更重要的是，不是想買就能立即買到，不是請親戚幫忙，就是四處託關係，想盡辦法弄一台回來。電視機抱回家的那天，鄰居們總會圍上來瞧瞧，摸摸外殼或是盯著螢幕研究半天，連包裝箱都覺得新鮮。電視機通常擺放得十分鄭重，有人特地釘一塊木板，還在上面鋪一層白色鏤花布，生怕落灰。電視機不開的時候，像件貴重家具，沒人捨得亂碰。大人總會叮囑孩子：「別拿手去按，小心弄壞了。」

最熱鬧的時候，是晚上。那時候電視節目並非全天播出，通常要等到晚上七點左右才開始。天還沒黑，門口已經有人搬著小板凳來了，孩子們總是搶坐最前面，大人則坐在後頭，還有人端著飯碗來，邊吃邊看。夏天尤其熱鬧，誰家屋裡擠不下，就把電視機直接抬到空地上，晚風吹來，附近的人全圍了過來，黑壓壓坐成一片，活像一座小型露天戲院。

節目還沒開始，螢幕上只有一片雪花點，伴隨著「沙沙」的聲音，大家依然看得津津有味。有人喜歡伸手拍打電視機，「啪啪」兩下，畫面忽然清楚了一些，旁邊的人立刻誇道：「還是你懂。」還有人專門負責調整天線，屋頂上站著一個人，下面站著幾個，一邊喊、一邊比畫：「往左，再往左一點。」「好了好了，別動。」有時候剛調清楚，風一吹，畫面又歪了，接著又是一陣忙亂。那時候，誰家會調天線，在附近都算是個「技術人才」。

七點鐘一到，音樂響起，剛才還鬧哄哄的人群，一下子安靜下來，所有人的目光，全都聚焦那塊小小的黑白螢幕。如今再回頭看，那時的畫面其實並不清晰：人臉發白，邊緣模糊，有時還帶著重影。然而，那時沒人嫌棄，因為大家看的不只是節目，更是「外面的世界」。

以前，很多人一輩子都沒出過遠門，活動範圍不過是工廠、學校、供銷社和縣城。電視機一亮，北京、上海、廣州、足球賽、外國人、流行歌曲，一下子全都走進了生活。人們第一次真切地感受到：原來，世界竟然這麼大。節目結束後，大家往往還捨不得立刻散去，繼續坐在門口聊天，說著剛才哪個演員演得好、哪首歌唱得動聽，好像總有聊不完的話。

後來沒過多久，又流行起一種新鮮玩意兒——彩色玻璃板，就是在黑白電視機前面加裝一塊透明的彩色板，上面偏藍，中間偏紅，下面偏綠。還有人專門製作鐵絲架，把玻璃板穩穩架在電視機前面。電視一打開，畫面居然真的帶上了一點顏色，雖然人物一動，顏色便跟著錯位，大家依然覺得新鮮不已。孩子們最興奮，一個勁兒往前擠：「彩色的，真是彩色的！」大人也一本正經地評價：「跟真的彩色電視差不多了。」

現在想想，那塊玻璃挺簡單，甚至有點笨拙，但在那個年代，它真能讓人高興很久。那時的人，對新鮮事物總帶著一種真誠的熱情，一台小小的黑白電視機，足以讓整條街熱鬧起來；一塊帶有顏色的玻璃板，也能讓人覺得日子忽然明亮了許多。那種快樂，其實很單純，不是因為東西有多高級，而是大家第一次感覺到，生活正在慢慢變好。

如今，電視早已不是什麼稀罕物件，手機一點，什麼節目都能隨時觀看。可是，人與人之間，反倒不像從前那麼熱鬧了。過去，幾十個人圍在一起看一台黑白電視機，大家一起歡笑、一起驚呼；如今，電視尺寸愈來愈大，畫面愈來愈清楚，一家人卻常各自低頭滑手機，很少再有那種一群人圍坐在一起的場景。

也許，後來慢慢消失的，不只是黑白電視機，還有那個年代裡，大家都在等著那一束微弱的光，慢慢亮起來的期待。