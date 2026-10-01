回到陝南老家，一股熟悉的氣息便撲面而來：濕潤悶熱的空氣、喧雜紛亂的街道、煙火氣繚繞的市場，以及江邊公園裡不知疲倦、蹦蹦跳跳的廣場舞大媽……這裡雖然少了南加州 的靜謐與乾爽，但畢竟是我們生活了幾十年的故土，沒過幾天，便安然適應。尤其這次，久別的兒子也與我們一同歸來，還有什麼比一家團聚更令人歡喜的呢？

一天晚上，我們一家三口坐在陽台上品茶閒聊，忽然聽見樓下傳來「叮叮噹、叮叮噹」的敲擊聲。兒子驚訝地問：「是不是有賣叮叮糖的小販經過？」我回答：「應該是吧。」兒子說，他原以為這玩意兒早已絕跡了，這年頭，誰還會吃這種糖呢？

是啊，比起幾十年前，現在的物質生活極其豐富，各種零食琳瑯滿目，已經沒有多少孩子會饞這一口了。

兒子接著抱怨，說他小時候看到有人賣叮叮糖，曾想買來嘗嘗，我們卻總以不衛生為由拒絕。直到今天，他都不知道叮叮糖究竟是什麼滋味。

聽到這話，我還真有些錯愕。兒子從小到大，我們在吃食方面一向不吝嗇，當時確實是覺得那些走街串巷的小販所販售的食品，衛生狀況堪憂，卻沒想到，平日裡豐衣足食的兒子，竟然一直惦記著這一口，我們在無意間辜負了兒子的好奇與期盼，於是當即寬慰他：「這事兒好辦。哪天再遇上賣叮叮糖的小販，我們一定把這個遺憾給你補回來。」

對我們這一代人來說，童年裡的叮叮糖，是最甜蜜的味蕾記憶之一。這種以麥芽等原料熬製而成的糖食，是物質匱乏年代裡孩子們盼望的美味。

我兒時曾有一段時間跟著外公外婆住在鄉下村子裡，隔三差五，便有背著竹簍的外鄉人，敲著手中的鐵鉋子，「叮叮噹、叮叮噹」地走家串戶，叫賣叮叮糖。一聽到那清脆的聲響，我便飛也似地跑回家，央求外公外婆給我買一塊。外公外婆一向疼愛我這個小外孫，常常翻找家中的廢銅爛鐵、牙膏皮，或拿一碗米麵，替我換來一小塊叮叮糖。

在那個年代，能嚼上一塊黏牙的叮叮糖，便是最甜蜜的幸福時刻。後來，隨著社會生活條件逐漸改善，各種精美糖果層出不窮，叮叮糖這種帶著鄉土氣息的零食，曾一度淡出人們的視野，好多年裡，我都沒有再聽見那熟悉的「叮叮噹」敲擊聲。

近些年來，隨著旅遊業發展，各地紛紛挖掘傳統文化與民俗資源，以吸引遊客。古老的叮叮糖製作技藝，也在部分地區受到重視與傳承，叮叮糖重新回到了人們的生活中。不過，購買的多半是我們這個年齡層的人，或許，大家不只是想吃糖，更想在咀嚼之間，重新拾回塵封已久的童年記憶。

自從聽說兒子有了這個「叮叮糖的遺憾」，我和妻子便開始留意起來，不過，平日裡在城裡轉悠，還真不容易遇上。功夫不負有心人，一天晚飯後，我和妻子到街上散步，忽然聽見熟悉的「叮叮噹」聲，循著聲音四處張望，遠遠看見一個老哥背著竹簍，邊走邊敲擊著手中的鐵片（見圖，作者石門提供）賣叮叮糖。

我們趕緊迎上前去詢問價格。老哥說，一斤要六十元人民幣，旁邊圍觀的人一聽，紛紛咂舌，說這價錢比豬肉貴了四、五倍，又不是什麼金貴貨。說實話，這個價格也超出了我的想像，但轉念一想，物以稀為貴，何況老哥說，叮叮糖是他從四川老家帶過來的，跨越幾百公里的路程，做點小買賣也不容易。為了讓兒子達成心願，我們便毫不猶豫地從他那裡買了一大塊。

回到家中，我們一家三口圍坐在一起，品嘗這次偶遇的「稀罕物」。兒子細細咀嚼，砸吧砸吧嘴，說道：「這味道還行，能品出麥芽的香味。」這一刻，兒子終於滿足了對叮叮糖的好奇，了卻了童年的遺憾。而對我和妻子而言，嘴裡品嘗到的，不僅是麥芽糖的香甜，更是一份對童年往事的追憶，這種情懷，只有親身經歷過那段遙遠歲月的人，才能真正品味。

此刻，在這小小的一塊市井糖食中，不僅融入了時代變遷的光影，也為這趟回鄉之旅增添了更多溫情與甜蜜。