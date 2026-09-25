像是候鳥，那時候，我們這些知青插隊在農村，每年臨近過年，便紛紛回到城裡與家人團聚。年一過完，又得返回插隊的鄉下，投入春耕生產。每次離村返城，望著橫亙在村頭的珩琅山，只見滿山枯黃，蕭瑟的冬日景象。待到開春回到村裡，珩琅山卻已滿山青翠。

忽然有一天，大山上不經意間冒出了幾點翠紅，像是高明的畫家，朝滿山的巨幅畫卷潑灑上去，接著又多了幾點鵝黃和其他色彩，一天比一天增多，從山腳逐漸向山頂和深山移動，仔細一看，原來是山腳下穿紅著黃、間或帶綠的姑娘們，手持土鏟，背著小背簍或提著竹籃，在山土與植被間專注地採挖著什麼。

村人告訴我，她們採挖的是何首烏，是一種滋補性很強的中草藥。那時候，在我插隊的珩琅大山一帶，長得滿山都是，每年開春，滿山都是穿紅著黃、間或帶綠的姑娘，三三兩兩上山採挖。這些採挖何首烏的姑娘，長得的確漂亮，而村人們告訴我的那些關於採挖何首烏的蹊蹺傳說，更為這份美麗增添了幾分神祕色彩。

據說，何首烏頗有靈性，必須由年輕貌美、尚未婚配的大姑娘，也就是當地俗稱的「妹妮」來挖掘，否則，何首烏藏在濕土與植被之下的滋補藥性，便會悄悄轉移、溜走。這當然是牽強附會的民間說法，然而，多年來，珩琅大山一帶就是這麼流傳下來的，還成了一種風俗。

美好的傳言，也把每年開春的何首烏採挖，幾乎變成了一場比美大賽。採挖的姑娘一個比一個漂亮，山上的景致也一天比一天熱鬧，其中有採挖何首烏最為勤快的姑娘，更不乏英俊健壯的小伙子，當地俗稱「伢暱」。一個個何首烏彷彿迫不及待地從地底拱出來，投入採挖姑娘們的手心與懷抱。接著，在那些英俊小伙子一雙雙熱切的目光注視下，被小心翼翼地放進竹籃或背簍。

從山上採挖下來的何首烏，經過清洗、晾曬，便送往鎮上的藥材收購站。在我插隊的珩琅大山一帶，採挖何首烏可以帶來一筆不小的收入。幾乎家家戶戶都有人上山，而派出去採挖的，往往正是那些年輕貌美、尚未婚配的姑娘們。

村人還告訴我，何首烏的滋補藥性，是專供男子使用的。因此，姑娘們即使挖得再多，也從來不自己食用。不僅如此，即便是男子，也不太捨得食用何首烏，而是拿去多賣幾個錢。而在我看來，當地男人個個長得健壯結實，似乎也不需要什麼藥物滋補。

記得後來我從插隊的農村參軍入伍，接受體檢時，身邊的小伙子一個個身體棒得很。帶兵的人都感到驚訝，問道：「你們這裡的小伙子，為什麼身體素質都這麼好？」多少年過去，驀然回首，我忽然在冥冥之中捕捉到一絲近乎靈感的答案：或許，靠的就是滿山的何首烏，以及傳說中的藥性與靈性。一方水土養一方人，我們喝的是山泉水，吃的是山上種植的糧食蔬果，以及山間放養的畜禽；至於那滿山的何首烏，傳說中的滋補藥性，不也都融入這片土地的養分之中了嗎？

前些日子，一名文友送給我一盆從花鳥市場買來的何首烏，藤蔓依依，莖節深沉，望著它，不由牽動了我對往事的縷縷思念。真想再當一回候鳥，飛回珩琅大山，在山野間尋尋覓覓，尋找那些年熟悉的何首烏。

尋找的，又何止是何首烏？