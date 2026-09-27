一九七五年盛夏，按照農業學大寨工作隊的指示，村裡派人到幾十里外的山上挖煤。說是挖煤，其實挖到的還不是真正的煤，而是一種外觀類似煤炭的土，質地鬆散，不能燃燒。據說，這種原料可以用來製造一種叫作「腐植酸銨」的肥料。

我們幾個知青也加入了挖煤的隊伍。大家扛著工具，一路興致高昂，步行了將近二十里，來到煤山附近的一個村子，借宿在當地農戶家中。每天都得留人在住處做飯，可大家誰也不願意留下，於是聯手設計，讓一名帶點女孩子氣的知青留下來掌廚。他倒也盡職盡責，每天收工回來，熱騰騰的飯菜早已準備妥當。

有一天，我們回到住處，看到大鐵鍋裡燉著青菜豆腐，湯汁中還加了糟辣椒，正冒著騰騰熱氣。豆腐是他在房東的幫助下，將黃豆浸泡後現磨現做的。那頓晚餐，我們吃得格外盡興。

山上很美，松林遍布山坡，滿眼都是翠綠，然而，這份美景並沒有給我們帶來多少閒適與輕快。我們一心只想著挖煤。那時候挖煤並沒有什麼安全防護，順著山坡，直接挖洞進去，洞頂也不用木頭支撐。一個人鑽進洞裡挖煤，一個人在洞口與中間位置接應，把裝滿煤土的撮箕推拉出來。直到洞頂開始掉落煤土，出現坍塌的預兆，裡面的人才趕緊退出來。

好幾次，裡面的人才剛出洞，洞頂就塌了下來。幸好大家都及時撤出，沒有被埋在裡面，現在想來仍覺後怕。

同去的知青中，有一個是軍隊幹部子弟，平時就不怕髒、不怕死，只要輪到他進洞挖煤，總是要挨到最後一刻。直到煤土開始急速掉落，外面的人緊張地大聲呼喊，他才不慌不忙地從洞裡退了出來。

村子旁邊有一條小河，河水清澈見底。挖煤之餘，我們到河邊散步。烈日當空，眼前那一汪靜靜流淌的清水，簡直是致命的誘惑。終於有一天，大家脫得一絲不掛，紛紛跳進河裡，河水並不深，站在裡面，水面還不到膝蓋。我們有時平躺，有時俯身，總之，想盡辦法把身體橫過來，讓清涼的河水盡可能沒過全身。那一刻，疲憊的身體浸在清涼的河水中，暑氣與勞累彷彿一掃而空。多年過去，那段在河裡享受清涼的時光，依然鮮活地留在我的記憶裡。

挖了大約一個星期，我們收集了滿滿一大堆煤土，公社派出手扶拖拉機前來支援，把挖來的原料運回去。不要小看那台手扶拖拉機，那可是公社唯一的運輸工具，能夠派它來支援我們，已經算是十分慷慨而有力的支持了。

運回來的原料堆放在村子的壩子裡，按照工作隊的指示，與其他原料混合加工，製成了腐植酸銨。至於這種肥料施入田地後，究竟有沒有帶來大豐收，我卻已經記不得了。