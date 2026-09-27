從我出生的上世紀六○年代初，到八○年代中期，我們家冬天一直靠燒煤取暖。北京以煤取暖的歷史由來已久，直到實施「煤改電」計畫，才慢慢走入歷史。

那時，我們家燒過的煤有兩種：一種是乒乓球般大小的煤球，另一種呈圓柱狀、上下貫通許多孔洞的蜂窩煤。與這兩種煤搭配的爐子也不一樣，燒煤球的爐子比較高，火勢旺盛，取暖範圍也較大。因此，當年我們家大屋使用燒煤球的爐子，小屋則使用燒蜂窩煤的爐子。

有了爐子，就少不了煙筒。煙筒用白鐵皮製成，大約只能使用三、四年；一旦生鏽，鐵皮便會掉灰，煙筒也就該換了。所以，每逢冬天來臨，胡同裡、大街上的五金店前人來人往，人們手裡的新煙筒，在陽光的照耀下都閃閃發光。同樣，火爐子使用幾年，也得搪。搪，就是和好了泥，挽起袖子，手臂伸進爐堂裡，用泥把爐瓦糊到爐壁上，使爐子恢復使用功能。

安裝煙筒，通常需要兩個人配合，一個人站在家裡的椅子或桌子上負責組裝，另一個人一節一節地傳遞煙筒。我們家由兄長站在桌子上組裝，我則站在地上給他打下手。煙筒也有固定的連接方式，一端略微收縮，便於與另一節套接。安裝完成後，還要在煙筒接口處糊上一圈紙，防止漏煙。

無論是燒煤球還是燒蜂窩煤的爐子都設有火門，用來調節進風量、控制火勢。夜裡或家人睡覺時，需要把火門完全打開，讓煤氣順著煙道排出。有一次，家人早上還沒起床，我便把爐門關上，結果造成家人煤氣中毒，他們頭暈、噁心，甚至站都站不穩，嚇得我追悔莫及，留下終身難忘的教訓。

火爐子不僅能在冬天取暖，也可以用來做飯。即使不做飯，也不能讓爐子空著，通常會放上一把水壺燒水，噓一噓熱氣，讓屋子裡暖和；爐台周邊還可以烤幾塊地瓜和饅頭片，這些都是我早年最愛的食物。至於煙筒本身，不僅可以散熱，還可以讓剛進門的人暖一暖冰涼的手。

生爐子，就會產生燒盡的爐灰，冬天可以鋪在冰面上防滑。那時，每隔一段時間，煤鋪的人便會來到院子裡，挨家挨戶徵訂，需要多少塊蜂窩煤、多少筐煤球，到時會用三輪車送來。

我們胡同裡就有一家煤鋪，負責供應這一帶居民的煤。煤鋪裡設有傳送帶和一些簡單設備，傳送帶一運轉，機器一響，蜂窩煤便源源不斷地製造出來。剛生產出來的蜂窩煤比較鬆軟，需要晾曬，待其硬化後才方便搬運，因此，煤鋪靠牆的地方，往往堆著一座座蜂窩煤小山。辛苦的送煤工人，即使再小心，臉上也難免蹭上煤灰，連同他們藍色的工作服，就是他們的特徵。

生爐子燒蜂窩煤，需要先準備一種蜂窩狀的引火煤，使用時，先將引火煤放在爐子底部，再用木柴或紙張引燃，待其燒紅、燒熱後便能引燃蜂窩煤，供取暖或做飯使用。此外，還有一種辦法：借用鄰居家的蜂窩煤爐子，先把引火煤燒熱，再用火鉗夾回自家爐子裡，這樣生爐子的速度就快多了。

生爐子做飯，需要火旺，火乏了，菜都炒不熟。無論是燒煤球還是燒蜂窩煤的爐子，爐台上通常都設有不同大小的火圈，以搭配各種鍋具，讓鍋底得到充分加熱。然而，當家人要外出或暫時不需要用火時，便會壓上一塊新的蜂窩煤，進行「封火」，讓煤慢慢燃燒。等家人回來後，再重新調整進風量，讓爐火恢復。

生爐子、燒蜂窩煤，還需要幾樣專用工具。其中一樣是火鉗子，用來夾取蜂窩煤，可以小幅度平面旋轉，使上下蜂窩煤的蜂窩孔對正，這樣能讓一爐子的蜂窩煤充分燃燒，散熱最大。另一樣是火鉤子，用來勾動爐台上不同大小的火圈，也能伸進爐底，撥動蜂窩煤下方的火箅子，讓燒盡的爐灰漏下去，保持通風順暢。再一樣是火鏟子，用來把爐膛裡的爐灰鏟出，再倒進簸箕，搬到外面處理。

如今，煤爐子、煙筒和蜂窩煤，早已逐漸淡出北京的日常生活，可我家的火鉤子至今還保存著。一來，可以伸進犄角旮旯，勾出徒手拿不到的東西；二來，它也是一件時代的遺存，當作一個紀念。