一九九二年，蘇州的初春乍暖還寒，那是壬申年大年初一，古城街巷間洋溢著歡樂的節慶氣氛。粉牆黛瓦之間，零星的鞭炮聲此起彼伏，彷彿細碎的煙火，織就新年的序曲。空氣中飄著淡淡的硝煙味，夾雜著江南爆魚的焦香與八寶飯的甜糯，氤氳成一片溫潤的年味。

正如宋代王安石在「元日」中所寫：「爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。」老鄰居們紛紛換上新衣，進進出出，見面時總是滿臉喜氣，拱手作揖，互道「新年好」，彼此祝福，其樂融融。

我抱著剛滿三歲的孫子，站在家門口，望著這難得的熱鬧與喜慶，心裡滿是安寧。正凝神間，熟悉的街坊金先生迎面走來，他是蘇州一家進出口貿易公司的總經理。

見到金先生，我便帶著孫子上前拜年。小傢伙十分開心，奶聲奶氣地喊道：「金爺爺，新年快樂，恭喜發財。」老金一聽，眉眼舒展，笑著連聲應道：「好，好，好，小朋友嘴真甜。」他一邊說，一邊輕輕撫摸孫子胖嘟嘟的小臉，隨即從隨身攜帶的包裡取出一個精緻的紅木小盒，塞進孩子手中。

回到屋裡，全家人圍坐在一起，好奇地打開盒子，剎那間，大家都安靜下來。絲絨襯墊上，靜靜躺著一枚鎏金懷表，表盤上的水波紋細密流轉，宛如清淺秋水凝聚於方寸之間，溫潤澄澈，在日光下泛著柔和而沉靜的金色光澤（見圖，作者樓少康提供）。

那個年代，生活尚稱樸素，這般精巧雅致的懷表實屬難得，這份厚重的贈禮，早已超出尋常年節禮數。一時間，屋裡只剩下懷表細微而規律的「滴答」聲，彷彿時間本身正在低聲訴說。

生活在這座千年古城裡，總會被這樣的溫情悄然打動。蘇州人給我的印象，一向溫厚有禮，與他們相處如沐春風。而這枚金燦燦的懷表，是我一生中少有的奇遇，它不僅成為那年春節最難忘的記憶，也像一簇溫暖的爐火，將那個一九九二年的冬末烘得格外溫暖。

自那日起，這枚懷表便成了我們家最珍貴的紀念，每當凝視它，我的思緒總會不由自主地飄回童年。在那個手表尚不普及的年代，能擁有一塊懷表的人，往往是鄉里的名流，或是鄉鎮中有頭有臉的人物，他們常身穿長衫馬褂，氣度從容，站在人群之中，舉手投足間自有一番風範。只聽「喀」的一聲輕響，從懷中掏出懷表，打開表殼，低頭看上一眼，再「喀」的一聲合上，妥妥地放回衣襟。那份優雅與威嚴，曾是我心中最嚮往的模樣。

誰曾想，時光流轉，昔日王謝堂前燕，竟也飛入尋常百姓家。如今，我們也擁有了屬於自己的懷表。而老金所贈的這一枚，更顯得精巧，它不必像傳統機械懷表那樣每日上發條，只需依靠一枚微型電池，便能運行十餘個月；表盤上還有日期顯示，讀時方便。它不只是計時的器物，也讓古典懷表的外形與現代石英機芯結合在一起，別具一番情趣。

然而，這枚懷表的意義，遠不止於實用，它承載著那年春節的一段奇緣，也承載著鄰里之間真摯而深厚的情誼。朝夕相伴，歲歲相隨，它早已超越器物本身，成為我們家族珍貴的情感印記。

歲月流轉，世事變遷。誰曾想到，這枚方寸之間的懷表，竟也陪著我們遠渡重洋。上世紀九○年代末，我們移居美國德州達拉斯，離開故土時，行囊裡裝的多是生活必需品，而其中最讓我們珍視、最富情感意義的，莫過於這枚懷表。踏上異國土地後，它早已不只是計時工具，更成了一種象徵：象徵著我們的根脈，象徵著走過的來路，也象徵著那份難以割捨的故鄉情懷。

儘管如今手機早已取代了大多數傳統計時器，精準、便捷，幾乎隨時隨地都能查看時間，但我們依然小心翼翼地將這枚懷表收在那個精緻的紅木盒中，彷彿守護著一段無法重來的光陰。金爺爺贈表的那一幕，早已沉澱為生命中難以磨滅的印記。奇遇雖小，餘韻悠長；歲月無聲，情意長存。