竹韻悠長 生生不息——寫在世界竹子日前

竹子是三「生」有幸的多年生草本植物，因對環境適應力強，生存範圍遍及多個大洲，用途也很廣。在中華文化的歷史長河裡，竹文化源遠流長，自古就廣泛做為飲食、釣魚 捕獵、竹簡、造紙、樂器、建築等素材或原料使用。近年，竹產業已擴展到將竹桿粉碎加工做成衛生捲紙及竹質袋子（替代塑膠袋）等等，與人們的日常生活密不可分。

在中華傳統文化裡，竹報平安、節節高升等與竹子相關的吉祥語，常被使用於各種場合；竹子在嚴冬中不凋零的頑強生命力，被喻為歲寒三友（松、竹、梅）之一；又因竹幹空心、竹枝韌性與竹節硬氣，象徵一生高風亮節的「君子」；竹子為聚生植物，其枝葉繁盛又有「子孫繁多、綿延不絕」之義。

我自幼在台灣街頭常見到的另一個竹文化習俗，是在傳統的殯葬隊伍中，家屬或隊伍領隊手中拿著一根保留青翠枝葉的長竹子（多用觀音竹），上面綁著白布或黃布製成的「招魂幡」。使用「帶葉青竹」的文化意義是「父喪用竹，母喪用桐」的傳統，以及「節操與不忘本（代表父親）」。跪行在靈柩旁的孝子賢孫，手裡也會各自握著一根叫做「孝杖（哀杖）」的短竹竿，用以支持哀痛之軀。

我從童年起即與竹子結下不少緣分。小時候，我和家人住在高雄愛河旁的軍眷宿舍，這座眷村是日據時代由政府機關建築改造，二戰期間遭美軍轟炸，原屋頂被炸毀，替代屋頂就以本地長竹搭架編製而成。屋頂結構由整支圓竹組件的框架撐起，兩片屋脊到屋簷的斜屋面則由圓竹剖半，打通竹節後，半圓竹桿正反倒扣連接而成。上方陽面竹桿導引雨水流至下方陰面竹桿的凹槽，將雨水帶到屋簷。

我對這竹屋頂最深刻的回憶之一，是每天早上睡醒一睜眼，就直接看到簡陋竹屋頂的底部，半夜還常聽到動物在屋頂上奔跑的腳步聲。每逢颱風和下雨，這沒有鋪設防水層的屋頂就四處漏水，屋內要擺上各類盆桶承接竹屋頂流下的大小瀑布。宿舍裡還有個竹籬圍起來的窄長小院，竹籬內是我養寵物、挖蚯蚓、逗蟋蟀及悄悄偷聽鄰居大媽們在竹籬外說八卦的私密空間。

幼時，南台灣的竹林隨處可見，遠足到郊外景區如大貝湖（今澄清湖），都可看到竹林景觀。長大後，在陽明山就讀文化大學建築與都會設計系時，開始體會到竹林景觀在竹文化與旅遊產業的角色，當時數次隨團登山至今日位於陽明山國家公園核心區的竹子湖，深切體會其茂密的竹林景觀與吸引登山客的魅力。

大學畢業後，服預備軍官役，我在阿里山上駐紮一年多期間，對竹文化和竹產業有了進一步的認識。竹林是阿里山林相的重要組成部分，從低海拔的麻竹、桂竹，到暖帶林的孟宗竹，呈現豐富的林相變化。服役期間，我每次休假行經阿里山的公路以及知名的小火車沿線，都欣賞得到這種景觀的變化。

當時在山上，每天走山徑來回營地與工地的兩小時裡，鳥叫蟲鳴讓我感受到竹林的豐富生態與生命力。偶爾，我和大夥會在回營途中，竄進野地竹林裡挖小筍，回營後交給炊事兵，全連官兵歡天喜地加菜打牙祭。而在駐紮營地，我們晾曬衣物等日常生活也入鄉隨俗，就地取材使用竹竿。

現代國際社會中，竹子被推崇為綠色環保、可持續生長的建築及裝飾材料與園藝景觀植物。由於整株竹子都可進行光合作用來吸碳減排，且可快速再生，源源不斷地提供經濟且可持續的竹產品，竹林是生態體系中無國度的「綠色黃金」。更讓人驚艷的是，竹子還是高端科技產品的原料。以竹子為主要原料的竹基纖維複合材料（竹基材料）已運用於包裝工業、建築工程、交通工具、高端製造等產業甚至戰略元素。

但，隨著近代工業化及城市化推進、氣候變化等因素，全球竹林的覆蓋率已顯著減低，多個曾經繁茂的竹林生態系統已瀕臨絕種。如今，我加入了國際自然保護聯盟（IUCN）跨委員會「人與自然連結（HNC）」工作小組，推動聯合國「生態系統修復世紀（RestorationDecade）」倡議運動，為保護與修復世界各地的竹林等生態盡己之力。

九月十八日，是一年一度的「世界竹子日」，謹以此文分享我與竹子的故事，和竹子的經濟、文化與永續發展價值。祝即將到來的二○二六年「世界竹子日」快樂。