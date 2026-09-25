一九六○年前後，中國大陸發生三年大饑荒，被認為是歷史上最嚴重的人為災難之一。那時我住在瀋陽，才上初中三年級，就不得不下鄉支援農業。由於荒掉的田地實在太多，我們幹了一個月，仍有許多雜草沒有鋤完。農民的生活更是悽苦，連飯都吃不飽，碗裡多半是野菜，喝的湯就是開水加鹽。

緊接著，瀋陽城裡買糧食也要憑糧票了。我正值長身體，每天只靠一斤糧食度日，幾乎沒有一點油水，肚子餓得實在難受，上課時甚至都聽得見自己和鄰座同學飢腸轆轆的聲音。

一九六○年初夏，饑荒愈來愈嚴重，老爸聽說上海有些飯店吃飯不收糧票，便拿出大部分積蓄，讓姑媽帶著十四歲的我和四歲的弟弟，去上海找飯吃，以省下寶貴的糧票，並再三叮囑我們：少點菜，多吃飯。

我們乘火車跋涉數千里來到上海，借住在張家花園的外婆家，約二十平方米，我們只能睡地板。當時上海居民也憑糧本購糧，我們當然不能蹭吃外婆家的口糧，於是一日三餐都到外面吃。

每天一大早，姑媽就帶著我和弟弟出門，免得看見外婆家吃早飯，主客雙方都尷尬。弄堂口有攤販，大餅、油條、糍飯糰現做現賣，香味撲鼻，飢腸轆轆的我當然想吃，姑媽卻不允許，因為這些食物也要收糧票。我們沿著南京路朝外灘走，路經許多食品店和點心鋪，也都因為要收糧票，避而不入。

走到中午，終於找到一家不收糧票的餐館。服務員遞來菜單，我餓得前胸貼後背，當然想多點些菜，姑媽不允許，提醒我要少花錢、多吃飯。米飯每碗五分錢，而最便宜的菜要五角錢，於是三個人只點兩個最便宜的菜。姑媽一再鼓勵我多吃飯，每餐總要讓我吃上三碗。

中飯後，我們繼續閒逛，只為消磨時間，等著下一頓飯。晚飯後又逛到天色黑了才回去，免得撞見外婆家正在吃晚飯。就這樣，日復一日，我們每天吃兩頓飯，逛遍南京路及附近的小馬路，唯獨又一邨飯店，既不收糧票，價格又比較便宜，我們便常去那裡找飯吃。

沒多久，老爸的大學放暑假，他也長途跋涉來到上海，和我們一起尋找不用糧票的飯店。有一天，老爸路經國際飯店，看到一樓餐廳貼出告示，說星期日中午將供應「特別套餐，每客一元人民幣，一菜一湯，白飯盡量，糧票免收」，這可真是大好消息。

為了感謝外婆的收容之恩，星期日，老爸帶著三個舅舅和我一起走進國際飯店，偌大的餐廳幾乎座無虛席，五個人坐定後便開始吃飯。我畢竟年紀小，吃了三碗飯就停下筷子；四個大人的菜盤、湯碗都已見底，還不斷招呼服務員，一碗接一碗地端來米飯。等他們終於吃完，我數了數桌上那一摞高高的空飯碗，竟然有二十三個，除去我的三碗，四個大人一共吃了二十碗，也就是每人五碗。

大家吃得五飽六足，滿心想著等下個星期日再來。豈料幾天後，上海所有飯店都開始收糧票，在國際飯店享用的那頓「白飯盡量、糧票免收」特別套餐，或許也成了上海飯店「吃飯不收糧票」時代的最後記憶。

到了這一步，我們繼續留在上海已沒有意義，只能灰溜溜地回到瀋陽，重新陷入半飢半飽的日子。世事難料，到了第二年，居然又可以不交糧票到飯店吃飯了，這是因為官方為回籠貨幣，推出免糧票、一餐十二元的「高價餐」。不過，老爸當年的月工資，只夠五個人吃一次「高價餐」。這段大饑荒歲月裡「找飯吃」的往事，如今想來仍滿腹辛酸。