今年五月，我們一家四口參加了歐洲多瑙河郵輪 八天七夜的旅遊行程。一天晚上，我們與一對來自佛羅里達州 的退休 律師夫婦同桌用餐，互相介紹得知，布萊德是一名刑事辯護律師，曾承辦一件轟動全美的重大刑案，案件後來被改編成電視劇，電視公司還聘請他擔任顧問。

這本來是一頓尋常的晚餐，卻發生了一件不可思議的巧合。我告訴他們，我的父親在第二次世界大戰時加入中國空軍；二戰結束後發生內戰，父親隨政府撤退到台灣，我出生於台灣，大學畢業後來到美國。布萊德霎時間興奮地說道，他的父親二戰時在中國戰區作戰，隸屬於美國陸軍航空隊，援華抗日；之後又被調派到印度，負責飛越駝峰、運送戰略物資到中國的任務。

兒子忽然激動地說：「我的祖父也在印度飛越駝峰，他們可能一起執行過任務、互相認識。」我也愣住了，八十年前相隔萬里的戰場，竟然在多瑙河上的一張餐桌旁重新連結起來。晚餐後，我和布萊德移步船頭的觀景休閒區，一吐我們對逝去父親深邃的思念。

美國宣布參戰後，布萊德的父親先報考飛行員，因不具備飛行員體格，轉為機械士，結訓後被分發到中國戰區，成為轟炸機機組人員。布萊德說，與父親同機組的機槍手，都陣亡於與日本戰機的鏖戰中，飛機被擊中將墜毀之際，機長將僅有兩具降落傘交給他父親和另一名機員跳傘逃生，其餘三人則與飛機共存亡。這是他父親一生中始終無法忘懷的遺憾。

他父親調到印度後，曾隨運輸機空運物資到英國倫敦，回程時在倫敦購買大量威士忌並裝滿貨艙，回到印度以高價出售給美軍同僚。指揮官大發雷霆，把他父親調往緬甸北部一個單位。不久後又調了回來，因為需要飛越駝峰空運的機組人員。

我父親的經歷，也有著驚人的相似之處。一九三七年，中國開始全面抗戰，父親當時十八歲，成了一名流亡學生。到達漢口後，國民政府設置徵兵站，父親因患有砂眼，不符合飛行員的體格要求，改報考空軍機械學校，結訓後成為轟炸機飛航機組的機工長，也負責飛機的維修保養。

一九四一年，陳納德將軍率領美國志願航空隊，也就是著名的「飛虎隊」，來到中國協助抗戰。隔年，美國志願航空隊解散，其人員與部分力量轉入美國陸軍航空隊在華的作戰編制，布萊德的父親就在此時來到中國大陸。一九四二年五月，日軍切斷滇緬公路，戰略物資無法進入，於是開闢飛越駝峰的空運航線，美援物資經海運到達印度加爾各答港後空運中國。

這條著名的「駝峰航線」飛越喜馬拉雅山脈，因千峰萬仞，氣候詭譎而凶險，中國空軍與美國陸軍航空隊等共同執行三年半空運任務，共六百零九架飛機墜毀、超過一千五百名飛行人員死亡。

我保存著兩份珍貴的文件，一份是父親被調往印度的人事命令（見圖，作者隱居提供），由國民政府軍事委員會航空委員會委員長蔣中正署名簽發。另一份是父親的健康檢查證明，證明沒有肺結核（TB）。

父親最引以為傲的二戰經歷，就是在印度飛越駝峰這一段。父親到印度後，接受新型轟炸機B-二十五維修短期訓練後加入空運行列，父親曾說：「飛過駝峰一次，就像把生命交給老天一次。」一次，飛機遇亂流下墜，飛行員死命地拉抬機頭，終在即將墜毀前拉起來，逃過死劫。父親下機後才發現身上都是血，原來飛機墜落時，父親有如一個破麻袋在機艙裡被摔來摔去，全身被碰撞得遍體鱗傷。

夜幕低垂，皎潔的月光灑落在多瑙河上。八十年前，同樣的一輪明月，或許也照耀著印度的空軍基地。我彷彿看見一群年輕的中美空軍官兵，我和布萊德的父親也在其中，圍坐在運輸機旁的跑道上，舉杯高歌。

這是多麼奇妙的緣分！我在歐洲多瑙河上，遇到一名陌生的美國人，卻發現八十年前，我們的父親曾經並肩作戰。旅程結束時，我和布萊德緊握著手，激動得說不出話來。我們互相擁抱、互道珍重，也許有一天，我們還會再相遇。