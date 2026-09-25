家屬院裡的「稀罕物」

七○年代初，我家住在西安文藝家屬大院，那是大院子套著小院子，我所在的小院裡住著五戶人家。

那年頭，一家至少兩個孩子，五戶人家加起來，足有一群上躥下跳的半大孩子。一放學，我們就在院裡彈玻璃球、拍糖紙、打彈弓、跳皮筋兒，兜裡永遠揣著半塊摸得發黑的橡皮。

當時樣板戲盛行，「白毛女」、「紅燈記」輪流在人民劇院上演，隔三差五還唱「長征組歌」，因應當時的政治形勢，歌劇團經常到北京調演，父親出差到北京一待就是十天半個月。每次回來，他總提著一個大行李包，裡面裝著幾包白砂糖，還有用油紙包著的板油。那年月，買啥都要票，父親帶回來的這些「硬貨」，在小院裡引起的轟動，不亞於過年。

父親把白糖和板油按戶均分，用粗糙的黃草紙一份一份包好，挨家挨戶送過去，鄰居阿姨們千恩萬謝，眼裡都放著光。孩子們更是高興，那時候的糖，大多是略帶泛黃的粗砂粒；板油則切成白塊，用半透明的油紙包著，散發著一股生豬油特有的腥味，上鍋熬化了才能變成噴香的大油。

母親們熬油的時候，孩子們就蹲在爐子邊，看著白花花的油塊慢慢縮小、變黃，院子裡瀰漫著濃得化不開的肉香，饞得我們直嚥口水。熬出來的油渣兒更是好東西，夾在饅頭裡，好吃得不得了。

對我們這群正值長身體的孩子來說，這也是最開心的時候。大油抹在剛出鍋的熱饃上，再撒上一層細鹽，油脂在熱氣中瞬間化開，把白饃浸得微微透明。咬一口，鹹香四溢，滿嘴流油。

饅頭蘸白糖也是我們的零食，一口咬下去，舌頭上能感受到粗砂糖粒「嘎吱嘎吱」的碎裂聲。

我家的白糖，被母親鄭重其事地裝在單位發的帶蓋白瓷缸裡，缸子外壁印著「為人民服務」幾個紅字，擱在立櫃最上面一層。我和妹妹很快摸清了偷吃的門道：先把食指放在嘴裡猛嘬一口，弄得濕漉漉的；然後搬個小板凳踩著趴到櫃子上，把缸蓋掀開一條縫，伸進手指往裡一戳，指肚上便沾著一小撮白糖，塞進嘴裡一嘬，那股直衝腦門的甜意，簡直能把人的心都融化了。

如此反覆幾次，缸裡的白糖表面被戳得坑坑窪窪，我們再用手輕輕抹平，自以為做得天衣無縫。其實指甲縫裡全是糖渣，嘴角也黏著糖末子，一看就是「案發現場」。好在母親們成天忙著上班、開會，頂多罵一句「饞嘴丫頭」，也就罷了。

院子裡的孩子們私底下也常交流這些「偷吃經驗」。對門老王家的小子比我們大幾歲，據說他偷吃的手段更高明——直接把腦袋伸進缸子裡用舌頭舔。結果有一回，腦袋卡在缸子裡拔不出來，最後是他爸連缸子帶腦袋一塊兒抱出來，父子倆使勁拔才脫困。

還有一天，王家小子被追著打，他媽邊追邊罵：「你個碎慫！天天尿床，還敢偷著吃糖，糖吃多了尿更多，你倒是想把咱家床淹了不是？」我們經常看到他媽在院子裡拉繩曬被子，想來這「尿床」的罪名也不算冤枉。

那時候也沒聽說誰有糖尿病，大人們似乎都信奉「糖吃多了尿多」的樸素邏輯，我們則覺得大人們純粹是嚇唬人，好省下糖來給自己沖糖水喝。

如今，超市裡的糖琳瑯滿目，大油也早已不再是稀罕物，但那種用手指頭沾白糖的快樂，那種大油加鹽加饃的滿足，卻再也找不回來了。剩下的，只有記憶裡那口白瓷缸子上，漸漸褪色的「為人民服務」幾個字。