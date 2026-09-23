方姊跟我說了一個故事：抗戰時期，父親隨政府舉家撤遷到四川。居住在重慶時，日軍施行疲勞轟炸，一批接一批的飛機在高空密集投彈，企圖摧毀中國的最後防線。恐怖不安的生活，迫使許多老百姓遷往郊外偏遠地區。我們全家先是搬到江北，借住在一處大戶人家的空置房舍中，從那裡要到重慶市區，要先步行二十華里山路到長江岸邊，乘船過江後，再坐人抬的滑竿。

在動盪的亂局中，父親常年在外，媽媽刻苦持家。那時十二、三歲的我，是家中的大姊，沒有正規學校可以上學，年幼的弟妹便由我帶頭一起在房舍後院的山前山後盡情玩耍，野花、野果，包括梧桐果、槐樹葉都吃了不少。

那是夏季的一天，我們在山上玩了很久。七歲半、頑皮的小弟，運動量大，又很久沒有喝水，回家後便開始迷糊昏睡，醒來又睡，接著就發高燒不醒。媽媽覺察到情況嚴重，安排我在家看顧其他弟妹，立刻雇了工人，抬著小弟奔走到江邊，又花了很多時間坐小筏過江到重慶市區，所幸一路沒有遭遇空襲警報。

然而，艱苦的是，當時正值炎熱的夏季。重慶市是長江三大火爐之一，牆壁、木柱發燙，連空氣都焦熱逼人，到了半夜仍久久不散。

媽媽後來敘述，過江到市區後，頂著大太陽，憨厚好心的滑竿轎伕抬著弟弟，跟著媽媽跑遍所有醫院，但醫師都說：「太晚了，沒救了。」最大的醫院也不敢收。直到天色將黑，來到一所教會醫院，他們慈悲為懷，收留了媽媽和小弟，但是沒有床位，只安置他們在防空洞裡過夜，並給小弟冰敷降溫。

第二天，大姨父接到消息趕來看望，他請來一位老中醫朋友幫忙施診。老醫師為小弟把脈、觀色後，說是大腦發炎，情況非常危險，沒有十分把握。但見焦急憂慮的慈母在旁，他願意抱著虔誠之心試試，便給了兩種藥，並仔細交代：先把一包白色藥粉吹進昏睡孩子的鼻中，如果孩子有反應、打噴嚏，則表示還有救；再將另一包牛黃清心丸用開水化開，餵給他喝，再觀察後效。如果吹白粉入鼻毫無反應，則不必再施用牛黃丸，而應做好放棄希望的心理準備。

可憐的媽媽，依照囑咐將白粉吹進弟弟鼻子，在神經緊繃的等待中，卻聽見弟弟打了一個不小的噴嚏。媽媽含著淚，再把清心丸化水餵進小弟口中。又等過漫漫長夜，天亮時，弟弟果然醒了過來，而且還要水喝。慢慢退燒後，媽媽帶著他回到鄉下家中。

重病康復後的小弟，不再像從前那樣活潑好動了，很久也不說話。母親耐心地引導他，幾乎從「爸爸」、「媽媽」開始，重新學習說話。

故事說到這裡，我要感謝婆婆的恩德與堅強。文中的小弟，就是我後來在台灣有緣相遇的夫婿，而今我倆剛度過金婚慶典。

我也向所有在對日抗戰中，以無比的耐力與愛心，艱辛護衛兒女成長的父母親致敬，更對中國人，我們的前輩長者所展現的堅毅與睿智，五體投地。