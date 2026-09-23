前幾天，我陪婆婆到政府部門辦事。工作人員核對資料時，抬起頭，禮貌地問了一句：「您是美國選民嗎？」婆婆沒有絲毫猶豫，微笑著回答：「是的。」這只是辦理手續時一個再普通不過的問題，卻讓我看見了她眼神裡的篤定。

回到家後，她沒有休息，而是徑直走進房間，從櫃子裡搬出一個珍藏多年的大袋子，輕輕打開袋口。她的動作很慢，彷彿正在翻閱一段塵封已久的人生。

裡面裝著一封封已經泛黃的信件、一張張保存完好的老照片，還有幾十年前美國國會委員會寄來的感謝證書（見圖，作者Eassie余提供）、會員卡，以及來自白宮 的信件。

婆婆是上世紀七○年代從台灣移民 到美國的。剛來美國時，語言不通，生活並不輕鬆。她和許多第一代移民一樣，一邊工作，一邊學習英語，努力適應新的環境、養育子女。日子雖然辛苦，她卻始終相信，只要認真生活、遵守法律、努力工作，總能在這片土地上找到屬於自己的位置。

雖然收入並不高，但她始終關心這個國家的發展，也相信公民不僅擁有權利，也應當承擔責任。因此，她長期支持自己認同的公益組織和公共事務，用自己的方式參與社會生活。

她拿起一張張照片，向我講述照片背後的故事。她笑著說：「這些都是我當年捐款後寄來的。」

那些來自白宮的信件，信頭印著「The White House, Washington, D.C.」，署名是當時的美國總統，幾十年過去，她依然把它們保存得整整齊齊。還有美國國會議員寄來的感謝證書，每一件舊物都記錄著那個年代，也記錄著她一路走來的足跡。

也許在別人眼裡，這只是幾封普通的信、幾張普通的照片；但在她眼中，它們承載著一段人生，記錄自己作為一名美國公民參與公共生活的點滴，也見證她從一名初來乍到的新移民，慢慢成為這個社會一分子的過程。

婆婆沒有顯赫的身分，她只是一個普通人，幾十年來認真工作、養育家庭、關心社區，以自己的方式參與社會生活。她沒有站在聚光燈下，卻始終以自己的方式履行著一名公民應盡的責任。

那句「我是選民」，對別人來說，只是辦理手續時一句簡單的回答；可對她而言，卻是幾十年努力融入這個國家之後，最平靜、也最有分量的一句話。

望著桌上一件件泛黃的舊物，我忽然明白，她珍藏的並不僅僅是幾張照片、幾封信和幾張證書，更是一段屬於第一代移民的人生記憶。而那句平靜的「我是選民」，不僅是一句身分的確認，更是一個普通移民幾十年來奮鬥、融入與歸屬的見證。

或許，真正值得珍藏的，從來不是那些信件和證書本身，而是它們背後那份始終沒有改變的信念：認真生活，承擔責任，珍惜自己擁有的公民權利，也珍惜能夠參與這個國家未來的機會。