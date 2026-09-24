二○二五年的中秋 ，我在台灣度過。中秋當晚，卻幾乎連「吃飯」都成了問題。

由於即將返美，行程緊湊，我們早已預先婉謝或推掉邀約。白天趕辦完各種雜事，還小探幾處台北景點，才悠哉地晃回旅館附近尋找晚餐。哪知道，鍾意餐廳甚至鄰近幾家小吃店，中秋節當晚竟全都關門，腹中正空，兩人又不想搭車，只好趁暮色未深，沿著旅館附近的街道逛著碰運氣。

沒走多遠，遇上一家店門半掩的酒席式台菜館仍在營業，於是進店入座，點了幾道家常菜；想到當晚是中秋夜，又加點一道清蒸鱸魚，也算是讓這個中秋圓滿有餘。

幾十年長住美國中西部，平日根本沒機會吃到新鮮鱸魚，想起父親在世時常說，身體衰弱或疾病手術後，鱸魚最能滋補養身。雖然我並非羸弱之輩，但萬里歸來，能在中秋夜無意間嘗到新鮮鱸魚，機緣真是難得。

入口的鱸魚肉質鮮嫩，腦海裡卻浮現父親福泰的笑臉。小時候，我家住南投糖廠，每到中秋節傍晚，後院便會擺上一張圓桌，桌上放滿菱角、月餅、柚子、甘蔗、煮熟的帶殼花生等各種吃食，每年桌上的月餅樣式都不一樣，但一家人偏偏都喜歡綠豆椪。

月夜裡，我們喜歡聽父親講家鄉廟會的鄉野傳說。興致來時，父母還會輪流唱起老歌；大哥拿出口琴，邊開合手掌，邊吹出帶著顫音的樂曲，一起娛樂家人。小不點的弟妹們哪肯安靜下來，不是搶著拿扇子撲螢火蟲，就是蹲在後院一長排茉莉花盆旁，嗅個不停。

兒時那種溫馨的中秋天倫之樂，也是我們對節日最美好的期盼。及至成長到台灣升學主義盛行的一九六○年代，晚間多半得埋頭準備功課，應付學校的大小考試，以及更難的初中、高中升學考試和大專聯考，中秋餘興也隨之淡去。

老年後的爸媽，逢中秋月圓，也只是平常過；對中秋月餅已沒有太大興趣，老爸愛吃蛋捲，老媽喜歡鹹餅乾。加上成年子女早已星散異國，各自成家，中秋團聚也只能走進家族的歷史。

記得二○○六年初夏，那是我最後一次回台陪老爸。他對我說，他恐怕過不了今年中秋，還說自己夢見了一些與陰府有關的怪異事情。當時聽完，我只當他大白天想太多了，還笑著替他解夢。沒想到，那年八月，他就出事了，從此再也沒有醒過來……。

這些，都已成了過去。適逢在台灣過中秋，我和先生邊吃、邊聊、邊想，勾起不少回憶，尤其這趟迢迢飛越萬里、回返家園，卻只能守在塔寺，合十追思老父母，在小小的方格裡，拜見他們的慈顏遺照，才真正體會到「每逢佳節倍思親」的滋味。撫今思昔，那份錯綜複雜的心情，只能留在心底，慢慢念想，慢慢沉澱。

旅居北美超過半個世紀後，第一次在台灣，如過客般簡簡單單地度過中秋，別有滋味。倒是辜負了住維州的教授唐君，得知我們返台探舊，中秋當天還捎來遙遠的祝願，以電郵寄來一首七言詩，寫的是皓月當空、情侶相依共賞秋月的意境。那股詩意瀰漫著羅曼蒂克的圓美，讓我們這對大啖人間煙火的平凡夫妻，既覺慚愧，又感欣喜。能被老友如此高看，在中秋夜欽賜「卿卿綿意賞秋月」的祝福，又何其幸運。