仲秋時節，桂花香漸漸漫開，到了中秋 這一夜，香氣格外勾人。天擦黑時，月亮從東邊山梁浮起，白晃晃地懸在夜空，鄉裡人都喚它「月亮婆婆」。

晚飯過後，奶奶撕開油紙筒，輕柔地取出月餅，一個個碼進白瓷盤裡。那是從村頭供銷社買回來的，十個一筒，油紙裹得緊實，卻仍有油脂滲出。一併買回來的還有一個碩大的麻餅，比我的臉還大，餅面上「花好月圓」四個字，是用黑芝麻撒出來的，聽說要先用麥芽糖寫字，再依著筆畫撒上芝麻。奶奶說，那個要留著，等月亮最圓的時候切開，一人一角。

奶奶擺上香案，點了三炷香，嘴裡念念有詞。我倚著門框，看月亮在雲裡進進出出，眼睛卻離不開案上那盤月餅，鼻尖只惦記著油紙縫裡滲出的甜香，心裡盼著祭祀早些結束。

終於等到了。芝麻的香氣從掌心的月餅裡漫出來，我迫不及待地張開嘴，奶奶的手掌卻先迎了過來——怕酥皮碎落在地上，早早候在我的下巴底下接著。那雙手糙糙的，布滿平日勞作磨出的紋路。

「慢點，沒人跟你搶。」

月餅一下肚，村莊的熱鬧才剛剛登場。月光灑滿村落，曬場上一片喧譁，是孩子們在玩「摑包袱」。三五根高粱稈、玉米稈捆成一小捆，人手一捆，高高掄起，輪番重重砸向石條，「嘭啪」聲不斷，響聲愈脆愈吉利。老輩人說，摑得愈響，來年五穀愈是豐熟。

月光下，啪啪脆響此起彼伏。少年人一邊摑打，一邊高聲唱起歌謠：「八月中秋摑包袱啊，愈摑五穀愈熟啊；大家都來摑包袱啊，年年摑來年年熟啊。摑摑摑，摑摑摑，摑摑摑……」

再晚一些，月光更亮的時候，有人喊了一聲：「摸秋去！」「八月半摸秋不算偷。」大人這麼說，我們可不管這些，只管去。村後的甘蔗地在月光下泛著青幽幽的光，地邊就是墳地，白天一個人都不敢走；那一晚，也不知哪裡來的膽子，一夥人貓著腰，踩著田埂上的露水溜了進去。甘蔗比人還高，葉子在頭頂沙沙作響，每一聲都像有人跟在後面。手剛攥住一根，還沒來得及使勁，遠處忽然咳嗽了一聲。

我們拔腿就跑。不管甘蔗斷沒斷，也不管鞋子跑掉了沒有，悶著頭一氣跑出老遠。停下來才發現，手裡還攥著半截甘蔗，手掌全是汗。幾個人蹲在曬場邊啃甘蔗，汁水順著手腕往下淌，黏的、甜的，還混著自己跑出來的汗氣。那時候覺得，最甜的好像不是甘蔗，而是奔跑時風從耳邊掠過的聲音。那種跑，後來再也沒有過。

正啃著，村口那邊響起了鑼鼓：「咚、鏘、咚咚鏘！」香草龍來了。

整條龍是用稻草紮成的，龍身上插滿了點燃的香，遠遠望去，像一條著火的龍，在黑暗裡游動。鑼鼓開路，一家一戶地走，每到一戶門口，主人便迎了出來，趕緊往龍身上插上自家的香，那手臂哆哆嗦嗦的，不全是激動，也不全是敬畏。隨後，立刻放響一掛鞭炮，火藥味、香火味攪在一起，淹沒了稻草原本的乾枯氣息。

我跟著龍跑，跟著人流擠，腳底被石子硌了也不覺得，只顧往前鑽。跑了多久不知道，只記得那條龍始終在我前面，香火的亮光把每個人的臉照得忽明忽暗，我們像被什麼牽著走，跑著跑著，忽然就不想跑了。轉身往家走時，月亮已經偏西。

家裡的燈還亮著，奶奶在灶間收拾，聽見門響，她回頭看了我一眼：「還知道回來。」她的眼角蒙著一層淡淡的灰，是香火熏的，可那語氣裡，沒有責怪。桌上還剩半塊月餅，油紙鬆鬆地裹著，我沒動，直接爬上床。衣裳上的煙火氣蹭滿了被窩，迷迷糊糊間，聽見灶間涮鍋的水聲……那年，我大概七八歲。

後來進了城，吃過的月餅愈發精緻，餡料繁多，包裝規整。油紙依舊，只是揭開的那一刻，再也沒有一隻粗糙而溫厚的手掌，靜靜候在我的下巴底下。

其實，也不是月餅的事。是再沒有那樣一個夜晚——我倚著門框，什麼都不用想，只等著月亮升起來，等著油紙揭開，等著那一句：

「慢點，沒人跟你搶。」