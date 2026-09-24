中秋 將至，街市上早已擺滿琳瑯滿目的月餅。那些精緻的鐵盒上，繪著嫦娥奔月、玉兔相伴的圖案，在燈光下泛著幽幽的光澤。商家們使出渾身解數，打折的、促銷的、買一送一的，熱鬧非凡。

可我站在這人聲鼎沸的商場裡，卻忽然覺得有些悵然。這滿目的繁華，竟像是一層薄薄的糖衣，裹著一顆已然有些褪色的心。

想起小時候，中秋是多麼大的一件事啊！祖母早在半個月前就開始準備，親自到集市上挑最好的芝麻、最香的桂花，她說，月餅要自己做才夠誠心。廚房裡，麵粉飛揚如雪，祖母額上沁著細密的汗珠，卻總是笑著，把一團團麵揉得圓圓滿滿。那時的我，總愛趴在灶台邊，眼巴巴地等著第一爐月餅出爐，那香甜的熱氣，能把整個童年的秋天都薰得暖洋洋的。

「但願人長久，千里共嬋娟。」東坡先生的詞，那時候的我並不懂，只覺得月亮就是月亮，圓了又缺，缺了又圓，年年如此。可祖母總在中秋夜擺好瓜果，點上香燭，對著那輪圓月喃喃地說著些什麼。我問她在說什麼，她只是摸摸我的頭，說：「說些讓一家人平平安安的話。」那時的我，哪裡懂得，「平安」二字裡，藏著多少代人最樸素的期盼。日子就這麼過著，像天上的雲，不緊不慢地飄。

不知從什麼時候起，中秋的味道似乎慢慢變了。先是祖母走了；後來，我也去很遠的城市讀書、工作。中秋，漸漸變成了一通電話、一條簡訊，或微信上的一個表情符號。

有一年中秋，我加班到深夜，走出寫字樓，才想起這天是中秋。抬頭看了看天，月亮隱在霧霾裡，模模糊糊的，像隔著一層紗。那晚，我在便利店買了一塊月餅，坐在路邊的長椅上吃完。月餅很甜，甜得有些發膩，我忽然想起祖母做的月餅，那味道，竟像是隔了一個世紀那麼遙遠。

社會的車輪轉得太快了，高鐵把天涯變成咫尺，可人心的距離，卻未必因此更近。然而，無論時代如何變遷，無論我們走得多遠，每逢中秋，那份對團圓的渴望、對家的眷戀，始終根植於中國人的心底。

前些日子，母親打來電話，問我中秋回不回家，她的聲音有些小心翼翼，像是怕打擾了我的工作。我忽然覺得鼻子一酸，說：「回，今年一定回。」電話那頭，母親的聲音頓時輕快起來，像個孩子似地說：「那我給你做你最愛吃的蛋黃蓮蓉月餅，還有桂花糕……」她絮絮叨叨地說著，我靜靜地聽著，彷彿又回到了那個趴在灶台邊，等著月餅出爐的童年。

其實，父母要的並不多。他們不要我們功成名就，也不要我們衣錦還鄉；他們要的，不過是我們能平平安安回到家，坐在他們身邊吃一頓飯，說幾句閒話。就像那輪圓月，它從不要求我們仰望，只是靜靜地掛在那裡，用清輝灑滿人間。無論我們身在何處，只要抬起頭，總能看見它。

丙午年的中秋就要到了，今年的月亮據說會特別圓。我想像著，那晚，我會坐在老家的院子裡，陪父母吃月餅、看月亮。母親會把親手做的月餅端上桌，父親會泡一壺清茶。我們或許不會說太多的話，只是靜靜地坐著。但我知道，這就是幸福，這就是千百年來，中國人最簡單、最深沉的期待。

夜色漸深，月光如流水，靜靜地瀉在這篇文章的字裡行間。我彷彿聞到了桂花香，聽到了母親的呼喚，那聲音，穿過千年的詩詞，也穿過時代的喧囂，溫柔地落在我的心上。我知道，無論歲月如何流轉，這份情，不會變；這份愛，也不會變。這，就是中秋。這，就是家。這，就是中國人的中秋情懷。

願這人間，所有的離別，都能換來重逢；所有的思念，都能抵達遠方；所有的父母，都能等到兒女歸來。這，或許就是中秋永恆的意義。