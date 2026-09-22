二○二六這一年，我的大學同學都在討論如何慶祝我們大學畢業六十年，以及大家如何一起回台灣母校相聚。這讓我想起大學求學時光，找出了一九六六年六月在台灣大學畢業當日留下的這張珍貴照片（見圖，作者卓以定提供）。

照片中，站在我旁邊的是戴帽、穿西裝的父親；記得母親那天穿著白色旗袍，四十多歲仍然風韻猶存，可惜這張相片沒有照到美麗的她；倒是拍到了我的舅舅，他剃著平頭，緊跟在父親身後。舅舅當時已有一兒一女，他必定十分疼愛我，才會在工作百忙之中抽空來參加我的畢業活動。如今我的舅舅今年剛好百歲，和舅媽現住在淡水潤福養生村，安享晚年。

我的父親當時是台大外文系教授，我在杜鵑花叢對面的生物館讀書，父女倆經常在校園裡相遇。回想大學畢業以前的我，幾乎出外都有父母相伴，沒住過宿舍，也沒有真正經歷過獨立自主的生活。那時離開家、出國留學的我，完全不擔心在美國生活的未來與適應問題，是個無憂無慮、近乎天真的女孩。

因為剛好遇到美國六○年代最強盛的時刻，我們這批理工學院學生申請美國研究所，個個順利拿到獎學金，家中父母也沒有經濟壓力，自以為去了美國名校，能一路順利拿到碩士、博士，所以，照片中的我，才能笑得這麼無拘無束。

現在回想，那笑容是多麼青春、無知啊！六○年代，美國大學裡的亞裔留學生稀少，求學時完全得說英語；我第一次住大學宿舍，還是男女同樓層；去實驗室工作，為了學習到處打雜，看到瓶裝上的骷髏頭才知道有毒…。

那時的我，遇到狀況，沒有任何親人可以商量，必須學會自己承擔，學習接受、吸收新鮮事物，並結交新朋友，也因此改變了自己許多想法，甚至影響了後來的人生。

我出國之前，是個凡事都得和父母商量的小女孩。到了美國之後，那時一切都靠航空信，我不敢打昂貴的越洋電話回家，尤其在親眼見到一名從台灣來的室友和父母打越洋電話後，因高昂話費而泣不成聲的樣子。於是，我暗自發誓，在美國留學生活，要對父母報喜不報憂；遇上生活挫折，自己慢慢尋思解決。就這樣經年累月，我逐漸成為一個獨立自主的人。

後來我結婚、拿到碩、博士學位，把台灣的父母接到美國同住，二老在兒孫陪伴下都活到九十多歲，安詳度過晚年，平順往生。我的兒女也都順利完成學業，並與美國研究所的洋人同學成家，擁有自己的婚姻、事業和兒女。這六十年的美國移民生活，我和父母、兒孫穩定美滿，歲月靜好，算是十分幸運。

看到相片中的我，有時會想，如果當年做了不同的選擇，繼續留在台灣，生活壓力大概會減少很多，不必努力在異鄉適應新鮮的文化，也不必學習新的語言和移民生活，我一生的想法、做法，以及與父母、婚姻、親子乃至所有人際關係，都會有不同的樣貌吧？

所以，這張照片代表的豈止是年輕的我，而是一九六六年，那個面臨人生所有重要轉折點（Turning Point）的我。