高中老師未完成的託付

我高中時就讀於新竹中學，畢業時，教歷史的詹老師鼓勵我將來一定要出國。

他說他研究中外歷史這麼久，想不出為何西方會強盛，中國會積弱，所以要我去留學，順便「看看」人家強盛的祕訣。我在美國五十年，終於看出答案，最近也與高中同學聯絡上，可惜詹老師已經去世，我無法跟他報告我的心得。我想要跟詹老師做如下的報告。

中國古代在應用技術和經驗性知識方面有許多重要成就，比如指南針、火藥、印刷術、造紙等，但沒有發展出近代西方那種以數學、實驗、公開論證和累積性研究為核心的現代科學體系。因此西方制度化的理論科學，可能是他們強盛的一個重要原因。

譬如火藥是中國古代煉丹術士偶然發現的，屬於基於經驗的感性摸索，缺乏微觀分子層面的理論支撐；黃色炸藥（TNT） 的發明則完全依賴於近代西方建立的有機化學理論，需要理解苯環結構、硝化反應以及定量分析，而這套科學體系在當時的中國並不存在。

以我所熟悉的電腦科學和數論領域而言，中國古代留給現代理論數學最有名的遺產之一，就是「中國剩餘定理」。這個定理被西方數學家在中國南北朝時期的「孫子算經」裡發現，發明人已不可考。而在當時，中國士大夫除了孔孟之道，其他的（尤其是科學）都被視為雕蟲小技；「發明人找不到」更反映出古人對智慧財產權的不重視。科技要發達，社會制度是重點。

金庸在寫武俠小說時，從古籍裡看到中國剩餘定理，覺得很有意思，就把它寫進「射鵰英雄傳」裡去，讓一個枯燥無味的數學定理融入小說，增加其可讀性，達到特殊效果。

下面這段是我故意把金庸小說與中國剩餘定理融入的戲仿，可能不完全按照原著的情節：「話說黃蓉中了裘千仞的鐵砂掌，找瑛姑求救。瑛姑原是雲南大理段王爺的妃子，因酷愛數學，一直躲在山裡解中國剩餘定理。黃蓉小時候在桃花島，她師父東邪黃藥師教過她，所以就替瑛姑算出答案。瑛姑為了報答，就把自己的丈夫段王爺介紹給黃蓉。段王爺使出一陽指治好黃蓉的內傷，內力卻耗損過巨。黃蓉只能傳授段王爺『九陰真經』上的武功，段王爺才能在短期內恢復體力。」

中國剩餘定理要解決的問題是這樣的：「孫子算經」卷下第二十六題「今有物不知其數，三三數之剩二，五五數之剩三，七七數之剩二，問物幾何？」書中的「物不知其數」問題開啟了一元線性同餘方程組的先河，後來南宋數學家秦九韶在一二四七年的「數書九章」中提出「大衍求一術」將其完美推廣。十九世紀，德國數學家高斯獨立地發表了相同理論，後世西方學者因此將此類方程組解法統稱為更古老的中國剩餘定理。

所以，瑛姑算了二十年，倒也不完全是她的錯；她只是缺少一個好老師。可見理論上的突破對人類文明進步的重要。

二○二六年七月二十三日， 國際數學家大會在美國費城舉行，王虹與鄧煜雙雙獲得菲爾茲獎，成為第一批獲此殊榮的中國籍數學家。他們的學術道路，讓我重新想起詹老師當年的問題。兩人皆為北京大學二○○七級校友，在大學本科畢業或肄業後，分別前往歐美頂尖機構深造並長期從事研究，各自攻克逾百年的數學難題，並因此獲獎。

老師要我出國看看西方為什麼強盛，我到現在才敢回答。我逐漸地相信，重點並不是西方人比較聰明，也不是中國人缺乏創造力，而是一個社會能不能有一套讓知識自由產生、公開討論、相互驗證、代代累積的制度。

如果詹老師還在，我很想告訴老師：「你當年要我出國看看，我看了五十年，現在才有答案。」可惜，這份報告來晚了。