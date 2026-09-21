一天早晨，翻箱倒櫃整理舊物，在一個鞋盒裡，發現一幀舊日合影（見圖，作者竹心提供）。照片攝於二○○八年聖誕節 前，照片裡的五個女人，從左往右，依次為麥露迪（Melody）、瑪麗亞（Maria）、我、戴安娜（Diana）和瑪麗莎（Marissa），皆身著紅色上裝，微笑面對鏡頭。

她們是十幾年前的老同事，因二○○九年六月我將辭職離開德州 北上芝加哥 ；臨別前，我們聚會，並交換了彼此的電話和郵箱。最初兩三年偶有聯絡，後來雜事一多，慢慢便斷了音訊。此時再見舊照，塵封往事在清晨的陽光裡瀰漫開來。

二○○六年六月中旬，我在家休息一年後，決定應聘一家經營石油設備的公司，面試我的就是麥露迪，亦是我的頂頭上司。麥露迪具有西班牙和愛爾蘭血統，是土生土長的德州聖安東尼奧人，個頭高大，性格豪爽，是公司的大總管。

緊挨著麥露迪的是瑪麗亞，來自於南美的厄瓜多，有一個三十二歲的女兒，是在厄瓜多的第一次婚姻中所生。離婚後與一名美國遊客相戀，結婚來美，育有一子，正在讀高中。兒子十歲時，前夫痛哭流涕說愛上了另一個女人，跪求瑪麗亞放了他。多年過後，瑪麗亞雲淡風輕地談論往事。

後來，瑪麗亞戀愛了，對我說她想有個小寶寶，可惜沒有冷凍卵子。其時她已年過五十，我甚詫異，不知如何應答，便微笑不語。熱戀中的瑪麗亞一改以前的嚴肅神情，每天喜笑顏開地走進辦公室，滿是嬌羞幸福的模樣講述前晚與男友的約會。那是我第一次明白，愛情不分年齡，正如英國作家勞倫斯所說：「愛情，是一根魔杖，能把最無聊的生活也點化成黃金。」

位於我左側的戴安娜是西裔美國人，她的開朗活潑與我脾性相投，我們有著姐妹般的感情。那時，戴安娜隔三岔五地享用中式炒麵、炒飯、蠔油芥蘭、宮保雞丁，後來我才知是她丈夫做的。原來戴安娜的丈夫十二歲時便隨其叔叔從美墨邊境偷渡來美，棲身於唐人街的中餐館，老闆待他如親侄，一直到二十幾歲總統大赦獲得綠卡，才離開餐館。戴安娜說她丈夫擁有典型的中國胃，每周必吃三頓中餐，都是自己掌勺烹調。

最右邊的瑪麗莎，是公司的秘書，來自墨西哥，棕色皮膚，身材玲瓏，有一個二十歲的女兒和一個六歲兒子，分別是與兩任丈夫所生。彼時，瑪麗莎單身，有一個男朋友，開一家二手車行，據說在墨西哥還有一家農場，家境富裕，他們已交往多年。瑪麗莎一直在等待男朋友的求婚，可男朋友只想戀愛，不想結婚。

後來，瑪麗莎意外懷孕，她想生下孩子，男朋友則要求做早期性別鑑定，若是男孩就生下來，因為他已有兩個正在讀高中的女兒。懷孕三個月時，瑪麗莎做了檢查，是個女孩，無奈做了流產。那段時間，瑪麗莎情緒低落，開始服用抗憂鬱藥。到了聖誕，男友給她八千美元作為補償；來年春天，瑪麗莎便去做了隆胸手術，身材愈發火熱，再次變得活潑健談。

我定居芝加哥後，瑪麗莎還打過幾次電話，抱怨男朋友依舊沒有求婚的意思。「不過現在早已看淡結婚一事。即使他此刻求婚，我也未必會答應。」瑪麗莎在電話裡對我說。大概又過了半年，有一次與戴安娜通電話，我問起瑪麗莎，才知道她已經辭職。

一晃眼將近十八年過去，與故人的聯繫漸漸地淡了。十年前，因為退休金帳戶的轉帳問題，曾與麥露迪聯繫過幾次，得知瑪麗亞和戴安娜也相繼離開了公司。麥露迪說她也準備退休了。

窗外樹青草綠，紫色的三角梅開得濃豔，坐在灑滿陽光的書房，一一翻看昔日照片。那些年的聖誕，那些有緣相識的同事們，以及溫暖過彼此的情誼，成為一個個厚重禮物，足以溫暖我餘生的歲月。