親身經歷的海城大地震

不久前，中國與尼泊爾邊境 吉隆口岸突遭泥石流災害，造成重大傷亡，慘狀令人怵目驚心。看到新聞媒體播出的畫面，也讓我想起五十多年前親歷的中國東北海城大地震 。

那場地震至今令我難忘，因為它是中國地震預報史上最著名的一次成功案例，更因為我的家就在當地。從地震前幾天出現的異常天氣，到二月四日晚間地動山搖的那一刻，再到震後多次餘震、避震，以及家園逐步恢復，我幾乎全程親歷。半個多世紀過去，那些災害場景至今仍清晰地留在我的記憶中。

一九七五年，是我家因父親被錯劃為右派、被迫下放到海城偏遠農村的第五個年頭。地震發生前，表兄小錳放寒假，從營口城裡來到我家，當時已傳出可能發生大地震的消息，他是特地到我家躲避地震的。

二月四日，晚上七點半多，我倆正在炕上學習下象棋，棋盤是大哥在紙上畫的，棋子則是木製的。大哥一邊看著，一邊指點我們。媽媽、姊姊在做家務，爸爸在看書、研究著什麼，二哥也在一旁做著自己的事情。

那幾天，氣溫非常異常，似乎開春回暖提前了，我家後面的水坑，冬天結的冰竟然也提前融化。村裡有人幾天前就傳出可能有地震，有的公社還提前發了防震資料。不過，因為村裡大多數人從未經歷過地震，對於地震發生時到底是什麼情形，全然不知。

正當我與小錳琢磨下一步棋應該怎麼走時，突然傳來轟隆隆的聲音，接著大地開始劇烈搖晃，電燈一下子熄滅了，周圍頓時一片漆黑。我倆傻傻地愣在那裡，不知道發生了什麼事，更不知道下一步該怎麼做。

「地震！」大哥大喊一聲，左手抓著我，右手拽著小錳，大力將我們拎出房門，當時，整個房子已經搖晃得非常厲害。二哥背著媽媽隨後跑了出來，姊姊和爸爸緊接著也跑了出來。

我和小錳驚慌地站在房子前面的路上。此時，可以看見地震時發出的地光，路上出現了一條大裂縫，裡面的沙子連同水一起翻湧出來，水還是熱的。村子裡的狗都在狂吠，豬在圈裡亂撞，彷彿也想逃命。

大哥又返回屋內取避寒衣物。隨後，二哥與媽媽、二姊、我和小錳逃到附近鄰居家避震，因為他家的房身很高。接著，我們又到了村子中心的王家大院，那裡住著不少人。此時，各家人都聚集在王家大院裡，驚魂未定，有些老輩人直說：「天塌地陷了，世界末日了！」

一條地震裂縫延伸到我家東山牆時，竟奇蹟般地停住了，沒有將山牆震裂。後來爸爸和哥哥修炕時發現，地震造成的一條裂縫從炕裡穿過，但房子的外觀看起來卻沒有裂縫。爸爸分析，我家前院有一口深井，地震時井水猛烈噴出來，或許對地震產生了某種減壓作用，因此沒有造成我家房屋更嚴重的破壞。

地震發生時已經臨近春節，加上震後大家更覺得寒冷，有人就在王家大院裡生火取暖。起初，大家將柴禾鋪在地上，再用鋪蓋遮寒避冷，就這樣人挨著人，一直待到天明。

天亮後，周圍的情景更令人感到害怕。有的土牆塌了一大截，有的房子煙囪沒了，房瓦掉落一大片，地上的裂縫更是到處都是。大家開始搭起地震棚，起初是因為擔心再有強震，晚上鄉親們都到那裡避震，後來我家也搭起了地震棚。

地震發生期間，村民們忽然都彼此親近了許多，大家互相友愛，就連平時很計較、吝嗇的人，也拿出麵食或棉被與人分享。平時因為吵架而互不說話的人，也開始主動打招呼了。

隨著年齡增長，我逐漸知道，海城大地震震級達七點三級。美國地質調查局的資料顯示，這場地震發生前，中國根據前震活動及其他異常現象採取了預警和疏散措施，大幅降低了傷亡。

資料記載，海城大地震造成二千零四十一人死亡、兩萬七千五百三十八人受傷。有估計認為，如果沒有提前疏散，死傷人數可能超過十五萬人。