生活在洛杉磯 （Los Angeles），海鮮在超市和餐館裡到處可見，享用起來十分便捷。想起五○年代生長在北京，記憶中的海鮮只有帶魚和黃花魚，逢年過節才供應冰凍的魚，新鮮程度與活魚或鮮魚不可同日而語，所以當年北京人吃魚，往往採用紅燒或乾炸的方式以去除腥氣。

我的父母都是南方人，對螃蟹海鮮情有獨鍾，然而在北京卻是可望而不可即。我第一次吃螃蟹是六○年代，那年十二歲，和弟弟一同去蘇州姥姥、姥爺家，姥姥買回一串綁在一起的河螃蟹，第一次吃便被那滋味深深征服：鮮甜的蟹黃、軟嫩的蟹肉觸碰著舌尖，唇齒留香，久久不散。

八○年代末定居洛杉磯，發現華人 超市有生猛大肉蟹出售，買回家清蒸吃，口舌生津，回味無窮；華人餐館的蔥薑炒蟹，更讓人嘗到活蟹的鮮甜與肉質的滑嫩。離家三十英里的海濱港口，每周六清晨都有活蝦、蟹、海膽、牡蠣與鮮小黃魚及各類魚獲，我們隔幾周便去一次，滿足口腹之欲，也享受那片海風與市集的悠然。

在中國的家人深知我是個吃貨，對螃蟹與海鮮尤為鍾愛，便邀我和太太秋天回國，來一趟吃螃蟹之旅。金秋十月，先抵北京，弟弟在一家四合院餐廳訂了包廂，院子裡花草蟲魚相映成趣，令人心曠神怡。弟弟的一名朋友帶來一大袋事先預訂的活螃蟹，全是貼有標籤的正宗陽澄湖大閘蟹。不一會兒，一個兩尺直徑的大盤端了上來，上面整齊排列著幾十隻蒸熟的大閘蟹，紅裡透亮，色澤誘人，令我食指大動。弟弟笑著說：「你愛吃螃蟹，今天管夠。」

我向來偏愛螃蟹的原味，不沾薑醋汁。母蟹蟹黃鮮甜，公蟹蟹肉軟嫩，滋潤著整個口腔。我大概吃了七、八隻，那種對心心念念之物的滿足感，難以言喻。

接著我們去了上海，那是父親的出生地。大伯家的堂姊做東，訂了一家極負盛名的本幫菜餐廳，菜單上自然也有大閘蟹。上海人吃的是精緻講究，螃蟹上桌時，一人一個大盤子，盤中央是螃蟹，四周點綴著五彩繽紛的裝飾；最令人驚喜的是：蟹殼向上，殼中已裝滿由廚師從蟹身與蟹爪中細心撥出的蟹肉與蟹黃，無需自己動手。被人悉心伺候的感覺，著實不錯。

第三站是深圳，妻妹與妹夫做東，餐館裡一長排三層水槽養著各式海鮮，彷彿走進了一座小型海洋世界。我們挑選了四種不同的螃蟹和若干其他海鮮。本人雖是醫師，深知蟹肉、尤其是蟹黃膽固醇甚高，然而眼前擺著剛蒸熟的活蟹，那份憂慮早已拋到九霄雲外。

說實在的，不同螃蟹的蟹黃風味差異不大，皆是鮮美；而蟹肉則各有千秋，肉質的彈性、緊實程度與鮮甜的層次略有不同，卻無一不令人滿足。

這趟回國的吃螃蟹之旅，自北而南，三地三味，各有千秋。一路上見到多年未聚的親朋好友，話舊情深，甚是欣慰。每當回想起這段旅程，腦海中最先浮現的，始終是那一隻隻蒸得通紅的螃蟹，那一口口鮮甜的蟹黃與軟嫩的蟹肉，以及圍桌而坐、有說有笑的家人面孔。

人到暮年，才愈發明白，真正讓食物難忘的，從來不只是食材的珍貴或廚藝的精湛，而是圍桌共食的溫情，以及因為愛而精心準備的一頓頓飯。螃蟹可以年年吃，而那些圍坐在一起的時光，卻是無可複製的珍貴，唇齒留香，終生難忘，念茲在茲。