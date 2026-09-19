「連生」是我大哥，「貴子」是我大姊。

我五歲時，最喜歡跟著大哥玩。有一天，我在屋裡大聲喊：「連生，連生，到小樹林裡掏鳥蛋，帶我去吧！」轉頭又衝著裡屋喊：「貴子，妳幫我找個裝鳥蛋的盒子來。」正在灶台邊忙家務的媽媽聽見了，攥著沾了麵粉的手衝出來，急得一把扯住我的衣角說：「你怎麼這樣不長記性？要叫大哥、大姊，哪能沒大沒小地亂喊小名？要長記性啊。」

至今，我這個「記性」還沒長，還要在這裡說說連生與貴子的點滴往事。

那是在民國十九年（一九三○年），我媽在北平（現在的北京）生了第一胎女孩，還沒來得及起名就夭折。爸媽都很悲傷，媽媽當年二十七歲，下狠心說了一句：「往後我要連生貴子。」二十九歲的爸爸笑了。他讀過幾年私塾，知道民間有童子手持蓮花與笙寓意「連生貴子」的吉祥圖案，點點頭說：「好，等妳連生貴子吧。」

兩年後，媽生了一個胖小子，爸給他起了個奶名，叫「連生」。連生滿兩歲後，媽又生了一個乖女兒，爸給她起了個奶名，叫「貴子」。這「連生」和「貴子」，就成了我大哥和大姊在家裡的小名。

小時候，連生很害羞，媽媽帶他們出去玩，連生不牽貴子的手。貴子也很膽小，從不跟連生走排排路。媽媽常常嘮叨：「兄妹有什麼好怕羞的？」媽媽說，連生十四歲在常德一中讀初中時，各科成績總是最優，一次獲得全校作文比賽第一名，卻因怕羞，便推託上台發言。

我三歲時，八歲的貴子整天帶著我到屋子附近玩。有時候我不願意，就邊哭邊打她，媽媽發現了，反而責罵她沒有把我帶好，她還因此挨了媽媽的打。

後來，直到我們都進入老年，我還經常在她面前回憶小時候她為我受委屈、挨打的事，心裡一直很慚愧。她笑著說我那時年紀小，聰明又頑皮。我緊握著她滿是皺紋的手，眼裡湧動著淚花，哽咽著連聲喊：「貴子，貴子，大姊……」想起媽媽說，貴子從小就膽小，但心地很善良。

一九四九年，十四歲的貴子進紗廠當紡紗工人。十六歲的連生走出中學大門，參了軍，進入四野戰軍文工團。有一天，部隊文工團在紗廠大禮堂演節目，媽媽高興地帶我們去看。我心想，連生當了演員，在台上說話還會怕羞嗎？

那晚，我們都仰著頭看著台上，盼望連生出場說話。終於，他出來了，穿著一身國民黨軍裝，肩上扛著長槍，斜身靠坐在哨所旁打瞌睡。一會兒，台上出現了老百姓，他卻一句台詞也沒有，還是在不停地打著呼嚕。台下的觀眾都笑了，原來，這呼嚕聲就是他演技最生動的「台詞」。

連生從朝鮮戰場回來後，給貴子張羅了一樁婚事，帶回一名戰友，他對貴子說：「往後沒有人欺負妳啦。」連生時刻都牽掛著這個膽小的妹妹。

眼下，歲月似流星，我們這輩人都走到了人生的晚年。媽媽是真有福氣，一輩子「連生貴子」，養了七個兒女，個個都在國營單位工作。如今，家裡年紀最大的貴子大姊已經九十二歲，沒有病痛，在養老院裡享福。

九年前，連生大哥八十三歲，因突發心肌梗塞去世。我們整理他的遺物時，發現在他的部隊日記本中，還珍藏著一張九十年前（一九三八年）的照片（見圖，作者孫文廣提供）。正如媽媽曾說的，在照相館照相時，兄妹倆不願靠攏，也害羞牽手。正是四歲的連生大哥和兩歲的大姊貴子。