初到美國留學時，圖書館對我來說，只是趕課、寫報告、應付考試的地方，直到在一次電影欣賞會上，我認識了前佛利蒙（Fremont）圖書館館長宋曼玲。

那晚放映「大亨小傳」，她先帶我們回到紙醉金迷的一九二○年代，映後靜靜地聆聽每個人感想，才緩緩說：「這不只是愛情故事，更是一個人窮盡一生想改變命運的掙扎。」她提醒我們：「蓋茨比甚至改了自己的姓氏。」一句話，像推開一扇窗，讓我看到故事之外的時代厚度。好電影收藏一個時代，圖書館又何嘗不是？

為了讀懂電影，我重回圖書館，借原文小說、有聲書、影評與歷史資料。圖書館不再只是讀書備考的所在，而是一座無盡的寶庫，每本書都是一條時光隧道，我的眼界也隨之拓寬。

宋曼玲的睿智與謙和深深吸引我。無論時事或歷史，她總能清晰剖析；談起館長歲月，她卻滿懷感激，細數每位貴人。她常說：「三人行，必有我師焉。」在她眼中，每個人都是潛在的老師。

競選館長時，宋曼玲是唯一的亞裔 候選人，她說：「為了徹底了解佛利蒙，我幾乎走遍每個角落，探訪古蹟與各族群的生活圈。」

她遇到一些成年人，風度翩翩卻缺乏讀寫能力，交談後知道他們因家計輟學，宋曼玲啓動了成人識字教育，重建人與書的連結。「這是我的第一批老師。他們啟發了我，圖書館不能只停留在一棟收藏書的建築中，它得走進人群。」此後，她更投入多元文化服務和社區外展。

館長工作並不只是管理書，她坦言：「核心是募款、寫計畫、爭取基金、安排人事，不亞於經營企業。基金必須能永續，方能綿延不絕地傳衍。」

有一年，她出席白宮圖書館會議。會後，一名優雅、穿著時髦的女士請她陪著走回宿舍，途中平靜地說：「我是個盲人。」宋曼玲十分震驚。女士卻微笑著說：「十年前，我的視力開始急遽退化，一直在學習面對失明後的人生。」這段相遇讓她難忘：「這位女士教會了我，不僅要未雨綢繆，更要在變動中活得從容而有尊嚴。」

此後，她積極為圖書館申請募款。「受惠最大的是我，」她說，「這些夥伴拓展了我的視野。在一起策畫基金的過程中，我學到了許多，真是非常感恩。」憑著這些得來不易的款項，宋曼玲在任內維持了四座圖書館的運作。

退休後，宋曼玲仍投入社區，還開始學習人工智慧，希望用新科技保存地方文化與生態。她相信，永遠有新的篇章等待閱讀。

佛利蒙也有自己的故事。宋曼玲熱心地帶我們探訪尼爾斯的老城區，尋找當年卓別林拍片的老街，以及昔日的火車站。

站在紀念碑前，她有感而發：「這裡本是一片荒蕪，在基金會的運作之下，保存了各類花草、古蹟，好比是圖書館的館藏，代代相傳。」

忽然，一隻隼劃過天際，她立刻停下來拍照，不久便傳來訊息，除了照片，還有鳥名、習性與濕地生態。宋曼玲始終在這無垠而浩瀚的知識海洋中，謙卑而勤奮地學習。

「三人行，必有我師焉。」對於宋曼玲而言，這些老師可能是一個啟迪靈感的人，也可能是一個觀眾、一個居民、一名失明的女士；更可能是一部電影、一座老城，或是一隻飛過天際的隼。宇宙是一座沒有圍牆的圖書館，而每一個人，都是一本值得細細翻閱的書。