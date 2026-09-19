我們的兒子來到這個世界，沒有得到社會的祝福，只因我們冒「政策」之大不韙。為此，我們必須恭聽「計生」人員的批評，參加「學習班」接受教育，忍受「老左」以「革命先烈流血犧牲」的事蹟對我進行批判，個中不易，至今未忘。其實，多數同事和領導對此以沉默表示同情和支持，甚至「計生」人員也私下說，自己所做的一切實出於無奈。對他們的善良和正直，我們深為感念。

五十多年過去了，我們此生最大的成功和驕傲是兒子，老年生活的依靠也是兒子。

兒子來到這個世界不易，他們的成長和教育更應得到格外重視。文革之後，隨著「改革開放」政策的推行，文化等活動逐漸開展，我們得以為他們提供豐富的課外教育資源，並留下他們童音錄製的寶貴資料和大量珍貴照片，從幼兒時期直至出國深造，從未間斷。

得益於文化的滋養，他們成長為知性、開朗又多才藝的年輕人。我們自認育兒盡力，卻始終有一事愧對他們：兒子高中畢業前，從未有過一張專屬自己的睡床。

上個世紀八○年代初，我調任一所大學任教，兒子分別入讀該校附屬中小學，我因不符合享受福利住房的條件而無處安家。經系領導多方籌謀，為我借到一個面積不到十平方米的小房間，權做我們的蝸居，又為我借來兩張單人床。我把兩個木箱拼湊成大兒子的「床」，再把兩張單人床併成我和小兒子的睡床。先生周末來探望，也只能擠在一處，那種狼狽情景至今記憶猶深。

我們的斗室在一個三合院的西北角，終年不見陽光。多年後我們重訪此地，只見院門緊閉，外面立著一塊標識牌，寫著這裡曾是某位名人的故居，不得隨意出入。我們就在大門外面留影，重溫在那個小黑屋度過的時光。

感念當時系領導和幾名老教師後來為我借到一間約十九平方米的筒子樓房。搬到大房間後，我買了一張折疊沙發作為大兒子的床，又添置了一張大床墊，放在兩張單人床上，小兒子躺在新床墊上驚呼：「哇，沒有稜！」（因為過去用兩張單人床相拼，中間有一道突起的稜。）我止不住流淚：自慚無法為他們提供最基本的生活條件。

所幸，優越的學習環境彌補了居住條件的低劣，兩個兒子受教於資深的老師，成長在花園般的校園裡，結交了許多陽光少年朋友，其中有些成為終身摯友。

幾年後，大兒子面臨升大學，小兒子也進入高中，我們仍然是「黑戶」，我只得另謀教職。所幸，新學校體諒我的住房困難，分配給我一套兩居室住房。我首先買了兩張單人床，兩個十七、八歲的小伙子第一次擁有獨屬於自己的床。他們平時在校住宿，周末全家歡聚，快樂無憂的日子如白駒過隙。不經意間，兩個兒子先後大學畢業，選擇負笈遠行，到美國求學。

他們經常寄回自己的照片。小兒子寄來的第一張照片，是站在宿舍樓道拍攝的，旁邊寫著「像旅店一樣」，年輕的臉上洋溢著朝氣和自豪。大兒子寄來宿舍房間的照片，室內生活設施俱全，而且布置得很有藝術感。他們憑自己的能力，在異國開創了屬於自己的新天地，後來各自安家立業，事業有成。

幾年後，得益於兒子未到中年便實現財富自由，我們得以移居美國，舒適養老。兒子帶我們四處旅遊，從聖地牙哥到阿拉斯加，欣賞過夏威夷的美景，也曾乘小飛機鳥瞰冰川，更遠遊不列顛，得見歌曲中唱的蘇格蘭高地。

大兒子安家新澤西，我們最喜歡和兒子一家在山間農舍小住的浪漫，在星空下架火烤白薯和玉米的愜意，以及赤腳走在熊山四處流淌的溪流中的自在。紐約的大博物館和中央公園也吸引我們多次造訪。

年過六十後，我們得享含飴弄孫之福。孫輩給我們帶來的喜悅實難言表，每年暑期與我們團聚，祖孫四人共品美味，攜手流連於兒童博物館和公園，和他們共度的時光，帶來彌足珍貴的快樂和滿足。如今，孫子、孫女即將大學畢業，我們相信，第三代定會「青出於藍而勝於藍」。

撫今追昔，感慨頗多。人說「人生像一條漏水的船」，但我的人生之船，沒有漏掉兒子成長和成功的點滴，以及孫輩帶來的天倫之樂。這些回憶是我的財富，更是我的驕傲。如今，兒子送我們到一家高檔華人老人院，盡享周到的照顧和中式餐飲，我們此生足矣。