午睡在中國幾乎是一種「國民習慣」，從幼兒園開始即有午間休息這一課。咱們的午睡習慣，就是從小「統一培訓」出來的。

參加工作後，午休是約定俗成的「福利」。我所在的媒體單位，大都是大通間辦公室，十幾個人同處一室，工作時間電話鈴聲不斷，工區吵吵鬧鬧，一旦用罷午餐便一片寂靜，大家約定俗成，各不打擾。離家近的，回家午睡去了；離家遠的，搬張椅子，套上護脖，在辦公室將就一下，有電話進來，也是輕輕地接，輕輕地說。

午睡對身體益處多多，在文化上也源遠流長。「南州溽暑醉如酒，隱几熟眠開北牖。日午獨覺無餘聲，山童隔竹敲茶臼。」唐代柳宗元在「夏晝偶作」中描繪了一幅恬然自樂、風清雲淡的夏日午睡圖景。而楊萬里對午睡的描述，也非常溫情愜意：「梅子留酸軟齒牙，芭蕉分綠與窗紗。日長睡起無情思，閒看兒童捉柳花。」這是多麼美好的午睡時光，多麼妙的生活情趣。

如果時間再往前些，在東漢末年，午睡似乎已頗為常見。看「三顧茅廬」的典故，劉備第三次到達孔明的茅廬時，諸葛亮正在草堂上晝寢。劉備為了不打擾他休息，便讓關羽、張飛在門外等候，自己則「拱立階下」，耐心等待。過了半個時辰，諸葛亮才醒來，隨後兩人有了著名的「隆中對」。

春秋時期，孔子對白天睡覺持批評態度。「論語」中記載，宰予白天睡覺，孔子斥責道：「朽木不可雕也，糞土之牆不可杇也。」這說明在先秦時期，午睡可能被視為懶惰或違背禮制的行為。

到了唐宋，隨著生活節奏的變化和養生觀念的發展，午睡逐漸被社會主流接受，甚至成為官員的福利，開始有了「晏息」。到了正午時分，官員可以停止辦公，回各自的「直廬」（值班休息室）或家裡吃午飯、小憩。白居易就寫過：「食罷一覺睡，起來兩甌茶。」韋應物也寫下「晝寢掩春扉，微風動花影」這樣美好的詩句。

最近看了一篇文章，說與歐美國家相比，中國人是特別喜歡午睡的一個族群。孩子在紐約留學時，上午的課程經常會持續到下午一點後，同學們沒有午休習慣，一般喝杯咖啡，就開始下午的課業；而來自中國的同學，往往已經哈欠連天。

後來，孩子到紐約一家大公司實習，同樣如此。中午只有一個小時的用餐時間，大家午餐用罷，就馬上開始下午的工作。如果工作時間趴在桌上小憩，很容易被認為是「缺乏激情」，甚至「不專業」，與公司的工作氛圍格格不入。

有人從飲食習慣分析中國人喜歡午睡的原因，認為歐美國家的飲食以肉蛋類較多，而中國人的傳統飲食以麵食、米飯等碳水化合物為主，餐後可能出現較明顯的血糖變化，從而產生嗜睡感。

這個說法看似有一些科學依據，但到了中午就想小睡一會兒，未必就是食物原因引起的。因為美國人沒有午睡習慣，孩子也就「入鄉隨俗」，慢慢戒掉了午睡習慣。辦法很簡單：他盡量不熬夜，保持晚間高品質的睡眠；課餘、工餘時間則堅持有氧運動。小半年時間，他就不需要中午再補覺，下午依然精力充沛。這個從小在中國養成的午睡習慣，就這樣慢慢消失了。

所謂「刻在DNA裡的午睡習慣」，看來很大程度上還是後天環境和工作節奏共同「馴化」的結果。當外部環境發生變化，人只要能保持充足的夜間睡眠，那種多年養成的午睡生理時鐘也可能自然就停擺了。

習慣可以隨環境而改變，但對「休息」的渴望，卻是全人類共通的。無論是透過高品質睡眠來保持白天精力充沛，還是透過午睡來重啟身心，本質上都是我們在尋找一種與這個世界、與自己的身體和平共處的方式。

但凡找到適合自己的，那就是最好的。