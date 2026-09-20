一九六五年就讀台北士林初中時，我發現學校面積比隔壁的士林國小還小。記得學校有籃球場，但沒有田徑場，有趣的是，初三童軍課的露營活動竟然在校內舉行，不像過去是在陽明山露營區進行教學。

露營對我們那個年齡的孩子來說，是一項期待非常高的活動，因為可以暫時擺脫家裡日常吃膩的晚餐，還可以和同學一起生火煮飯、燒菜、烤香腸、地瓜等，然後參加表演，享受其中的樂趣。不管那天的食物怎麼處理、東西熟不熟、活動好不好玩，甚至當晚怎麼睡，這些經歷都會在人生中留下深刻的記憶。

那次的露營課，游老師搬出兩頂帳篷作示範教學，然後將學生分成四人一組，先抽出住帳篷的八人，沒抽到的同學則睡教室。接著發下煮、烤食物的工具，讓同學開始自由活動。我和另外三個同學抽到住帳篷。

我們這組成員中，何永清和何健民是表兄弟。何永清家在文林路上，離位於中正路的學校不遠。健民建議，在學校裡露營太沒意思，不如去他家逛逛，家裡有各式各樣好吃的東西，可以省去煮食的麻煩，又可以一邊看電視、一邊吃東西。

大夥兒覺得主意不錯，於是跟著健民走出校門去他家。果然，我們在那裡享受的不是露營伙食，而是有電視節目可看的「高級美食」，又玩了幾局撲克牌，才回學校。

一進校門，天色已暗，遠遠看見游老師壯碩的身材，站在我們的帳篷附近，心裡已明白闖了大禍，準備受罰。但意外的是，游老師並沒有破口大罵，只用簡短而帶著自責的口吻說：「為什麼跑出去？為什麼跑出去？明天早上我們要去向校長報到。」說完，他就離開了。

當天晚上，我逛了逛校園，看看同學如何活動，發現許多同學也是就近到對面的華榮街市場買食物回來吃，似乎沒有人生火煮東西。有帳篷的同學打開塑膠布和毯子，鋪在地上睡覺，沒帳篷的同學則在教室裡找桌椅，併排成床鋪，勉強安睡。我把這些情形記在腦子裡，準備校長問話時找理由辯護。

第二天一早，游老師叫醒我們，一同走到校長宿舍前列隊。我站在最左邊，吳美欽在我右邊，再過去是何健民和何永清，游老師按電鈴請校長出來訓話後，站在最右邊。

不久，滿臉威嚴的校長開門走到我們五人的正前方，目光由右向左掃了一遍，然後伸手指向每一個同學，問道：「你叫什麼名字？」我們一一報上姓名後，校長的目光又掃視了一遍，然後轉身開門回宿舍。原本嚇得準備受罰的我們，頓時一頭霧水地呆在那裡。不久，游老師看校長沒有再出門，便說：「解散。」

我原以為這次校長親自出面，一定會嚴厲地處罰我們，沒想到最後我們竟然沒有受到一點處罰。這次的露營經驗，讓我迄今難忘的只有一句話：「你叫什麼名字？」

初中畢業後，我曾參加許多露營活動。例如，一九七○年在新竹縣，參加何應欽將軍主持開幕的中國童子軍第四次全國大露營（見圖，活動紀念徽章，作者吳榮輝提供）；此外，我也陪孩子參加大同公司複式童軍團（又稱台北市第三十八團），直到孩子取得中華民國童軍長城級資格。這中間有很多露營故事，但是令我最難忘的，還是在士林初中校園露營的這一次。