時間在走，年齡在長，不知不覺就老了。家鄉那片土地，走過的溝溝岔岔，看過的山川河流，村裡的農戶、男女老幼，以及房舍、街道，尤其是三口井、村南頭那棵幾百年的大槐樹、建村時建的碑樓，以及劉邦、項羽鏖戰的漢霸二王城等，都在腦海裡迴盪。

愈老，對這些往事好像愈清楚似的：父母對街坊鄰居和氣親切，村裡一百多戶人家都知道我父母是好人；街坊小喜叔每天晚上到我家坐在爐台旁嘮家常，我上炕睡覺了，他們還在嘮，好像我家就是他的家似的。這一切，都歷歷在目。

離家七十五年，我回去過三次，每次回家，都發現家鄉在變好。

一九五九年，是我離開家八年後第一次回家，急切地要去看看那片生養我的土地。我家糧食主產地的十幾畝地在東南地，父親領我去看，我竟認不出來，過去高低不平的地已是一馬平川。父親說：「過去水土流失很厲害，辛辛苦苦弄到地裡的家肥，一下雨就沖跑了。後來農業學大寨，第一件事就是平整土地，土和肥料全湮到地裡，現在收成增加了近兩成。」

我聽了很感動。幾千年來，自耕農在那片高低不平的土地上勞作，不知流了多少汗水，仍然食不果腹。我望著那片平地，心想：家鄉真變了。

時隔三十多年後的一九九五年，是我第二次回家。從鄭州 下火車轉乘汽車，不到一個小時就到家，街道從土路全成了柏油馬路。我想去看看村裡的三口井，父親說：「別看了，三口井全封、被機井代替了。我領你去看蓄水池吧。」為便於村民取水，村裡砌了五個蓄水池；家戶也都裝上了電燈、電話。幾千年來農民吃水的艱辛，以及只能靠小道消息了解外面世界的歷史，都已成過去。

二○二三年，是我第三次回家。家鄉發生了巨變，幾個附近的小村合併成大村，有學校、超市、電影院和圖書館，家戶都通了自來水、網路，屋頂統一安裝太陽能設備，家裡也燒上天然氣。村裡還多了廣場，供居民跳廣場舞、打檯球、乒乓球和籃球，和城市相比也不差一二。

小時候，我和二哥常去黃河邊以溝命名的村莊山上割草、砍柴。侄子張敏領我再去看看，他說：「溝裡的人以往住的多是土窯洞，每年雨季都會發生山體滑坡。在政府支持下，全部搬遷到上面的平地了。」往老王溝看去，斷垣殘壁上窯洞依稀可見；只有黃河依舊滾滾東去。

回程，我們到平地上新建的新村一瞥，村裡都是二層樓房，街道寬敞，很是漂亮。他們的祖先怎麼也想不到，自己的後世子孫會告別窯洞，住上這麼好的樓房。我心潮澎湃，感慨萬分：「真好，想不到啊！」

離村不遠有幾條溝，小時候，一下大暴雨就成了大河，攜帶泥土滾滾下洩。侄子領我去看，他說：「從一九六五年開始，每栽活一棵樹獎勵六十塊錢人民幣，幾條溝現在榆樹、槐樹、柳樹都已成林，一些果樹也已經掛果。下再大的雨，也很少發生水土流失。」一眼望去，鬱鬱蔥蔥，十分喜人。

漢霸二王城是我常去割草的地方，因為它是古戰場，離家幾十年從沒忘記它。我小時候去那裡要翻過幾條溝，侄子和侄媳帶我重遊，都已修成了大馬路。侄媳說：「一九八六年旅遊業興起，河南省就開始整修漢霸二王城，後來又列為歷史文物保護單位。現在這兩座城可漂亮了，鴻溝上還建了一座橋，把兩座城連了起來，是旅遊勝地。」

我們先參觀小博物館，館內詳細介紹秦漢史，以及劉邦、項羽在漢霸二王城爭奪天下的經過。接著去看劉邦和項羽的雕像，雕像周圍擺放著他們使用的刀、槍、劍、戟，似乎仍能聽見戰馬嘶鳴和劍戟交擊的聲音。兩座城已完全不是當年野草叢生的土山包，又重新展現出兩千多年前的雄偉與霸氣。

家鄉像一塊磁石吸引著我，讓我眷戀不已，甚至想在老家安度晚年。孩子卻一再催我回美國，我揣著「還是家鄉好」的感慨，悻悻然返回。