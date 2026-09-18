另一位讓我有幸近身並獲得簽名的，是以「平民總統」形象聞名的卡特。他連任未果後，回到喬治亞州 生活。一九九三年五月，卡特夫婦到阿拉巴馬州 伯明罕參加一項教會活動，當時我正在伯明罕的大學分校教書，便和妻子趕到活動所在的大禮堂，在一張長桌後看到慈眉善目的卡特夫婦，我恭敬地遞上一個小筆記本請卡特簽名，他爽快落筆，簽完後又傳給夫人羅莎琳請她一併簽名。我們向兩人連連致謝，他們則報以燦爛微笑，和藹可親，讓人如沐春風。

作為雷根副手的老布希，為更上一層樓，曾於一九八八年九月在密蘇里州 首府傑弗遜城發表競選演說；而總統柯林頓為爭取連任，也於一九九六年前往伯明罕南方學院（Birmingham-Southern College）競選拉票，兩人後來都如願當選。我當時恰好居住在離兩地不遠的地方，所以兩次都興沖沖地趕去赴會，慕名仰見兩位聲名赫赫的大老，同時領教他們口若懸河的演講本領。

還有一個小插曲。陪同柯林頓的一名阿拉巴馬州眾議員，為討好民眾，主動收集我和許多前排聽眾的筆記本，說他可以趁柯林頓在休息室小憩時請總統簽名。但過了半天，這名眾議員出來解釋，說柯林頓實在太忙，無暇簽名，所有人都落得空歡喜一場，好在筆記本最後全都完璧歸趙。

在我見過的所有總統中，最富戲劇性的當數地產商出身的川普。川普第一任期內，我無緣見到他的身影，到了第二任期卻終於撈到機會，趨步於這位「大嘴巴」近旁。

那是今年六月二十四日晚，川普親臨美國建國兩百五十周年博覽會現場揭幕造勢，發表演說。當天進場安檢極其嚴格，雙肩包之類一概禁入；可一旦進場，我卻輕而易舉地走到距離講台約數十米處，還找到一個座位坐下，能清楚看見台上人物的一舉一動。主席台前安裝了大面積防彈玻璃，顯示安保措施十分嚴密。

穿著西裝、戴著領帶的川普講話時，依舊展現他一貫鮮明的個人風格，不斷誇張地揮動手臂以加強語氣，再三宣揚自己的政績，強調美國已經重新振作、是他使國家恢復榮耀。

演講結束後，現場播放起基督教青年會的主題樂曲「YMCA」，川普還隨著音樂在台上扭動身軀，左右晃蕩，真個是手舞足蹈、得意忘形，恐怕很難有其他總統能望其項背。

我經歷過的所有總統中，唯一「漏網」而不得一覷的是小布希。他曾於二○○二年七月到伯明罕的表演藝術中心出席集會，我根據新聞線索提前趕到現場，只盼能面見這位剛帶領美國度過「九一一」恐襲難關的掌舵人。不料，劇場門口突然搭起一座白色大帳篷，車隊抵達後徑直駛入帳篷，一下子把圍觀民眾隔在外面。我們這些圍觀者自然無法一睹總統風采，只能掃興而歸。

平心而論，我也算志滿意得，畢竟已邂逅多位在任和卸任總統，多少證明美國確屬民主國家，平頭草民偶遇總統的機緣確切存在。多年來，我不遺餘力地「追星總統」，自詡尚具成效，殊感三生有幸。

反觀當年在中國國內，國家領導人通常深居簡出，一旦出行，往往戒備森嚴、重重設障，普通人欲見上一面難如登天，故吾人從無機緣得見總書記之類高官。唯一的例外，倒是文化大革命期間，為發動和鼓舞紅衛兵運動，毛澤東曾不辭辛勞地八次接見紅衛兵小將。我一個十來歲的小毛孩，居然也能北上京城，兩次見到所謂的「紅太陽」，如今想來，實在是一段不可思議而又奇特的履歷。（下）