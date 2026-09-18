我曾利用采風機會，在安徽潛山遇到不少令人震撼的古樹。

二○一五年六月十二日，我跟隨縣政協文史委朱老師一道，乘公交車出城北行，半小時後來到餘井鎮嶺頭居委會所轄高樓大屋居民組。高樓大屋前有三棵古老的樟樹，枝葉相交、鬱鬱蔥蔥，其中最大的一棵高達十五公尺以上，樹圍約是成人腰圍的八倍。三棵大樹之間，對稱擺著兩個扁圓形石鼓，靠南面石鼓的一側，清晰刻著「乾隆壬申恩科舉人徐安國立」。

徐安國是高樓大屋人，相傳當年文官經過他家要下轎，武官則要下馬。兩個石鼓中間都有孔，用來安插大門前旗桿，可以想像徐家當年非常氣派。三棵樟樹，據說是徐安國中舉後，於乾隆壬申即乾隆十七年（一七五二年）親手或由其母親種植的，距今已有兩百七十四年。

「每值雨後，蒼崖浮青，萬澗爭流，如大大小小的銀練懸掛山澗……」天柱山後山龍潭鄉「萬澗」這個地名富有詩情畫意。萬澗村有兩棵很美的參天大樹，分別是楓樹和榆樹，樹齡與相鄰的古屋都已有三百多年，是「國家級重點保護樹木」。其中一棵樹幹上長有蘑菇，當地村民說，樹上最初還有珍貴的靈芝。萬澗是中外遊客和攝影發燒友最青睞的景點之一，一九九八年春，「『安慶日報』新聞攝影培訓班」將這裡作為實習點，我也是學員之一。

「天柱松王」挺立於天柱山主峰一側，至今已有八百五十餘年，是極為珍貴的植物活文物。天柱山西麓還有一棵神奇的樹，我一直沒有機會眼見為實。

二○一九年八月某日，趁兒子休假待在家，我們父子便搭乘公共汽車，前往天柱山以西的五廟鄉。

「神樹」位於程沖村，離五廟街西南頭至少三公里。到了目的地，我將相機調到最大廣角，樹的全貌無論如何也拍不下來；兒子佇立樹下，這個身高一米七的小夥子，身軀竟約只有樹身一面的五分之一（見圖，作者霍建明提供）。

樹後幾十米處有一排農家平房，樹的右側是平房的正屋，這棵大樹樹蔭庇護的面積，至少有一個足球場那麼大。

回家後，我翻查「潛山縣誌」，書中沒有考證出這棵大樹的準確樹齡，卻清清楚楚標明「五廟程沖千年古銀杏」。

如今，保護這棵「神樹」的責任人是程沖村委會；護欄上的一塊牌子則寫著樹齡「八百年」……無論如何，這棵銀杏樹是當地知名古樹，毋庸置疑。至於確切樹齡，還是要請林業專家測定才能定論。