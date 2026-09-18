貴人、天鵝肉與酸葡萄

文革後的高考 ，是當時年輕人改變命運的一道關卡。我的衝關過卡之路，離不開貴人襄助，其中還夾雜著一分「天鵝肉」與「酸葡萄」之間的糾結。

文革十年，我早早失學，無日不想重返校園，卻始終沒有得到命運的青睞。待到一九七七年恢復高考，江蘇省初試只考語文、數學，我這個名義上的初中生，數學最多只學過二元一次方程，只能名落孫山。一九七八年的高考可以考五門，分別為語文、數學、政治、歷史、地理。我躍躍欲試，想著是否可以僅靠其他四門功課彌補數學的不足，但那四門中，地理我完全沒有學過，又沒有教材和參考書，只好棄考。

我開始鬱鬱寡歡，夢想中的大學之門已經在眼前開啟，卻因自身的不足而無法跨進去。我暗中羨慕廠裡的兩個青年工人，他們每天晚上出門參加高考補習班，最終考走了一人。留下來的女孩子叫高曉彬，接著準備一九七九年繼續考。

有一天晚上，我不由自主地走進高曉彬的宿舍，問起她的備考進展。她告訴我，她要改報文科，考外文系，並熱情相邀：「我們一起考？」「我沒學過地理。」「沒關係，我有地理教科書。」說罷，她拿出兩本上下冊的地理教材。

當天晚上，我把那本薄薄的地理上冊從頭到尾通讀了一遍，發現並不難，於是有了信心。算算離考試還有三個多月，還來得及。更重要的是，當年報考高考的年齡上限是二十五歲，一九七九年是我最後的機會。

我回宿舍後，說服同屋一起準備高考。從第二天開始，我們三人便組成了複習小組，下班以後互相幫助，積極備考。

不久，傳來廠裡其他人的冷言冷語：「癩蛤蟆想吃天鵝肉。」這多半是在說我吧？我們三人中，另外兩人是高中生，只有我這個初中生，竟然也敢高攀那雲天之外的高等學府，真是不自量力。然而，人生能有幾回搏？「我要掐住命運的喉嚨。」貝多芬的話語時時在我耳邊迴響。即使摔得頭破血流，也要一試。

我決定不予理會，只顧爭分奪秒地複習功課。疲累時難免會想：「如果考不上怎麼辦？」但很快，我告誡自己：有這個時間分心，不如多背一個題目。

曉彬的母親范彬阿姨是大學外文系教師，曉彬的姑媽是中學的負責人，她們源源不斷地為我們提供複習資料和中學模擬試卷，對離校九年的我來說，真乃雪中送炭。最終，我在四門功課中取得三百一十九分，以兩分的微弱優勢高於當年的本科分數線，被錄取到師範學院。

高曉彬和范彬阿姨無疑是我生命中的貴人，沒有她們的無私相助，這寶貴的兩分很難到手。曉彬當年以高分考入重點大學外文系，我們在同一個城市讀書，又先後出國，成為終生的朋友。

拿到錄取通知書的那個上午，我立即發電報給遠在外省的母親報佳音。那一刻，方覺快意平生，揚眉吐氣。

然而，我在廠內外聽到的，卻是一片反對和嘆惋之聲，明裡暗裡，都讓我明白：上大學竟是一顆不值得摘取的「酸葡萄」。理由有三：其一，經濟上不合算。那時我已經有七年工齡，剛剛上調一級工資，成為三級工，收入與大專生差不多。其二，師範生畢業後要當中學教師，而他們在文革中曾被學生任意批鬥，人們認為這個職業遠遠不及產業工人。其三，我在讀書期間不能結婚，四年後恐怕會錯過適婚佳齡。

天鵝肉怎麼轉眼間就變成了酸葡萄？真讓人有點發懵。我太渴望上學了，並不在意經濟上是否合算，卻不能否認，職業與婚姻問題似乎確實打中了我的要害。正在我不知所措之際，我生命中的另一位貴人站了出來，堅決支持我去上學。

他乃我的忘年交鮑曉老師，原本是蘇州衛校的語文教師，文革中被下放至蘇北農村，落實政策後調到我們單位不到兩年。比我年長三十歲的鮑老師生活經驗豐富，且是飽學之士，談話間引經據典，詼諧幽默，深受我們青年人的敬重。

在這關鍵時刻，他為我逐一分析困擾我的職業與婚姻問題。他指出，上大學將使我登上更高的平台，只要努力，不一定會被分配到中學；即使當中學教師，也是很好的職業，不要受文革觀念的影響。此外，我在這個男多女少的企業一直找不到另一半，是受環境所限；而大學裡人才濟濟，機會多了，自然水到渠成。

鮑老師說的果然沒錯。後來在校時，我找到了另一半；畢業後留校任教，我的人生也發生了根本性的轉變。為此，我永遠感謝鮑老師。

上學報到之日，看到我們班的名單上有一個同齡人沒來報到，放棄了學籍。他是一名司機，擁有當時人們眼中的「好職業」，或許是被別人的酸葡萄砸倒了？那時，許多在城市裡有工作的同齡人都放棄高考。然而，時代的車輪滾滾向前，若干年之後，司機與中學教師的差距已不可同日而語。

回首往事，我不禁為這名放棄「酸葡萄」的司機感到深深的惋惜，也為自己最終跨進大學校門而感到萬分慶幸。衷心感謝我的三位貴人。