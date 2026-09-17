我一生的工作都在江蘇省吳江縣（現為蘇州市吳江區），吳江成了我的第二故鄉。

吳江是典型的江南水鄉，縣城所在地松陵鎮傍依太湖，湖邊建築設計新穎，氣派豪華，面湖都是玻璃幕牆，在陽光下閃閃發光。太湖水面遼闊，輕藍湖水宛如凝脂翡翠，遠處青山薄嵐飄渺，好像一個披著輕紗的少女。怪不得歌中說：「太湖美，美就美在太湖水。水上有白帆，水下有紅菱。水邊蘆葦青，水下魚蝦肥。」如今，吳江東太湖一帶又有「蘇州灣」之稱，給人「詩與遠方」的無限遐想。

吳江的城鎮大多依河而建，河面上分布著形態各異的小橋；小河兩岸有狹長的街道，街面鋪著石板，方便行人往來。街道兩旁除了商店，就是白牆黛瓦的民居，高高的風火牆倒映在河水中，共同構成江南小鎮特有的美景，是我魂牽夢縈、永難忘懷的美。

吳江具如此鮮明水鄉特色的小鎮有七個。如黎里鎮，鎮中心的市河兩邊的駁岸上，自明代起便設有供繫船用的石雕，因形似象鼻，俗稱「象鼻眼」。據統計現在仍有石三百五十多顆，可見當年水鄉的繁華景象。

吳江一年四季雨水較多，因此黎里市河兩岸的街道建有連綿的廊棚，各約一千五百公尺長。黎里鎮的弄堂也很多，據統計共有一百一十五條，其中有九十條屬於暗弄，就是弄堂上方設有頂棚，可供遮風避雨。最長的暗弄是李廳弄，全長約一百三十五點七公尺。

黎里也具有濃厚的人文氣息，鎮上有柳亞子紀念館、「繁花」作者金宇澄的「繁花書房」，以及作家荊歌的「荊歌會客廳」等文化場所。

由此我想起著名社會學家費孝通、中國近代作家范煙橋、近現代著名愛國人士柳亞子、清末民初詩人和學者陳去病、美籍華裔企業家及慈善家唐仲英、中國近代外交家、前駐美大使施肇基，以及中國核武器技術專家、中國科學院院士程開甲等人，都是從吳江小鎮走向更廣闊的世界，也為吳江增添了深厚的歷史與人文光彩。

我來美國已經多年，安寧、自然、舒適的吳江，以及一座座小橋流水的江南小鎮，仍經常出現在我的心裡、夢裡，這份記憶，歷經歲月從不曾淡去。