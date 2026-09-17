十多年後，再見到朱麗時，我差點沒認出她。

那天傍晚，德州 的天空被晚霞燒成一片金紅，我正蹲在前院修理被鹿啃壞的花圃，忽然聽見一陣低沉的引擎聲，一輛深藍色皮卡緩緩停在街邊，車門打開，一個高䠷的金髮女子跳下車。她穿著空軍飛行夾克，腳踩軍靴，墨鏡壓在額頭上，走路帶著一種從容不迫的節奏，不是年輕女孩故意裝出來的酷，而是真正見過風浪後留下來的沉著。

她看著我，忽然笑了，問：「您還記得我嗎？」我愣了好幾秒，直到看見那雙藍眼睛，才把記憶一點點地拉回來。「朱麗？」她一下笑出聲，「天啊，您居然還認得我。」

我怎麼可能不認得，這可是當年整條街最讓人頭疼的孩子。我們那條街，多半住著循規蹈矩的人，連狗都被訓練得客客氣氣，只有朱麗家，永遠像颶風中心。她父親是退役海軍軍官，說話像下命令，連修剪樹木都像在執行軍事任務，聽說年輕時曾在航空母艦服役，家裡至今還掛著海軍旗。可偏偏，他生了個完全不受控制的女兒。

朱麗從小就不像這條街上的孩子。別的女孩放學後參加啦啦隊，她偷偷溜去地下搖滾酒吧；別的女孩穿粉色洋裝，她故意穿破洞牛仔褲和黑皮靴；別人乖乖申請大學，她卻天天說：「人生不該活成複印機。」她十四歲開始染頭髮，十五歲學會抽菸，十六歲迷上重金屬搖滾。

她母親幾乎天天哭，常常紅著眼睛替女兒收拾爛攤子。有次朱麗半夜翻窗出去看演唱會，被警察送回家，她母親抱著她哭，她卻翻白眼說：「媽，我又不是去販毒。」有一次，我親眼看見她父親站在車道上怒吼：「妳的人生到底要爛到什麼程度。」朱麗卻只是靠著車門冷笑：「至少不是活成你那樣。」這句話像一把刀，她父親當場摔碎了手裡的咖啡杯。

後來很長一段時間，街坊們都在議論這件事，說這女孩算是徹底養壞了。然而真正轟動整條街的，是她高中那次離家出走，原因荒唐得像一部青春電影。

她迷上一個來自瑞典的地下樂團主唱，據說那男孩有一頭銀金色長髮，唱歌時總閉著眼甩吉他，朱麗去看過一次演出後就開始瘋狂追星。後來樂團巡演到鄰州，她居然半夜留了張字條：「我要去追尋真正的人生。」然後人就不見了。

那幾天，整條街像炸開了鍋。她父親幾乎瘋了，開著皮卡滿州找人；她母親則整晚坐在門口哭，我還記得那夜很冷，她母親穿著睡衣坐在台階上，眼睛腫得像核桃，「她會不會被人騙了……」說到一半，人就崩潰了。

三天後，朱麗終於被找到。據說，那個瑞典歌手根本不記得她叫什麼名字，她在巡演車外等了整整一天，最後只得到一句：「Sorry, sweetheart.」

青春有時候就是這麼殘酷，你以為那是命運，別人卻只當你是路邊觀眾。朱麗被帶回家那晚，她父親第一次動手打了她，那記耳光響得整條街都聽見。

但更可怕的，是後來的沉默。整整幾個月，父女幾乎不說話，那個曾經像小野馬般的女孩，忽然安靜下來。高中畢業後，她沒上大學，而是去星巴克打工，每天凌晨五點就裹著綠色圍裙去上班；以前畫得亂七八糟的黑眼線不見了，常睏得眼睛都睜不開，卻做得很認真。

有次我去買咖啡，看見她低頭練習拉花，失敗一次，再做一次，牛奶打壞了又重新來，不像從前那樣橫衝直撞了，只是眼睛裡還有種不服輸的勁。

她父親卻依然失望。有次，他站在車道邊抽菸，聲音沙啞地對我說：「她不知道自己要什麼。」「人沒有方向，比失敗更可怕。」

那時誰也沒想到，一名穿著制服、胸口掛著飛行徽章的空軍招募官走進星巴克，改變了朱麗的命運。朱麗後來說，她當時只是鬼使神差問了一句：「你真的開過飛機？」那軍官笑了，說：「開過。」「在雲上面是什麼感覺？」對方想了想後說：「像終於離開地面所有麻煩。」

朱麗第二天就跑去報名。一開始，大家都以為她撐不過半年，可偏偏，最叛逆的人往往也最能咬牙。真正進去後，她才知道，很多飛行課程要自己掏錢，而且貴得驚人，於是，她拚命打工，把所有錢全砸進飛行訓練，白天訓練、晚上兼職，半夜還在背飛行手冊，有段時間一天只睡四小時，眼底全是血絲，手上還長滿繭。

有次訓練失敗，她一個人坐在停機坪哭，一旁男學員譏笑她：「妳這種叛逆女孩，以為開飛機是拍MV嗎？」朱麗後來說，那一刻，她忽然想起父親年輕時在航空母艦上的照片，海風吹得他的制服鼓起。

她忽然明白，原來有些東西，竟像血一樣會流進骨頭裡。她開始不要命地練，第一次單飛成功那天，她坐在跑道邊發抖，教官問她怎麼了，她哭著喊：「我真的飛起來了。」後來，她一路成績優異，進入正式飛行體系。再後來，成為人人羨慕的一名女飛行員。

最戲劇性的反而是她父親，以前逢人就皺眉，現在逢人就炫耀：「她小時候其實就膽子大，具有冒險精神，這一點隨我，呵呵。」彷彿當年氣到高血壓的人不是他，有次街坊聚會，我甚至看見他偷偷擦眼睛。

那天傍晚，朱麗對我說：「其實我爸以前說得沒錯，我那時候，真的不知道自己在幹什麼。」她停了一下，抬頭看向天空。「可是有時候，人總得先亂飛一陣子。」晚霞映進她藍色的眼睛裡，她笑了笑，「才知道自己真正想降落在哪裡。」