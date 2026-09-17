二○一二年，我們一家目擊歐巴馬總統夫婦乘坐陸戰隊一號緩慢升空。

追星族皆因仰慕文藝、體育明星而狂奔追逐，我卻另有所好，孜孜不倦追尋美國總統的蹤跡，醉心於親眼目睹總統本尊，每每興奮莫名，與有榮焉。八○年代來美後，憑著一腔熱情和不懈的鑽勁，居然在不同場合見到我所經歷年代中的多位在任或卸任總統，甚至還得到幾位的親筆簽名，成為我追星履歷中可資炫耀的美好記憶。

早在一九七二年，尼克森總統破冰訪華，抵達上海後下榻錦江飯店，那晚下班後，我特意騎車從飯店門口經過，馬路上軍警林立，道路卻依然暢通，印證當局宣稱的「不卑不亢、內緊外鬆」。從飯店門口，我看到大院裡停泊著眾多閃亮的轎車，第一次見識美國元首車隊的顯赫陣仗，也開啟了我對總統這一職位及其權勢的好奇心。

一九八四年五月，美國總統雷根訪華，前往復旦大學與師生交流並發表演說。與會學生經過嚴格挑選和安排，當時我是該校新聞系研究生，無緣入場，只能透過電視轉播聆聽雷根風趣的演講，錯失了在中國就能親眼見到他的機會。

一個月後，我漂洋過海來美求學，反倒在一九八七年三月逮著機會見到了電影演員出身的雷根，親臨我就讀的哥倫比亞密蘇里大學所在地哥倫比亞市視察。車隊駛過市中心百老匯大街時，車速很慢，幾名特警在他的座駕四周步行護衛，我和其他夾道民眾都透過車窗看到雷根笑盈盈地向大家揮手。

一九九○年十一月，已卸任的雷根應邀到密蘇里州小城富頓（Fulton），參加柏林圍牆倒塌紀念活動。他在威斯敏斯特學院（Westminster College）發表演說，我們全家特地從哥倫比亞市開車一小時趕到那裡，在前排座位聆聽他的演講，拍下許多珍貴照片。雷根演講結束後還走到講台兩側向人群揮手，充分展現其親民形象。

見到歐巴馬總統，完全是意想不到的驚喜，地點正是在白宮。那是二○一二年五月，我們一家人原本只是預約參觀白宮，通過安檢正在等候時，接待官員突然宣布，歐巴馬夫婦即將外出，所有人可以到南草坪附近為他們送行。

眾人魚貫地湧入南草坪頂端的東花園，不久，總統專機「海軍陸戰隊一號」（Marine One）便由遠處飛來，穩穩降落在草坪上。耳邊隨即響起一片歡呼聲，總統夫婦也步出白宮南門。總統身穿深色西裝，夫人則是一襲蔚藍色連衣裙，兩人皆笑容可掬，總統一副紳士模樣，讓夫人先行登機，自己轉身向眾人再次揮手後才跨入機艙。

目睹總統夫婦優雅登機、升空（見圖，作者張達聰提供），直升機慢慢消失於視線，這個特殊畫面一直縈繞在我腦海。

我獲得的第一個「總統親筆簽名」，來自前總統拜登，當時他還是德拉瓦州聯邦參議員。一九九二年夏天，我到密蘇里州聯邦參議員邦迪（Kit Bond）在國會山莊的辦公室採訪，為博士論文收集資料。邦迪為我簽名留念，還送我一張他的黑白照片留念。此時，一個面帶笑容的大個子跨門進來，我一眼便認出是拜登。

拜登身穿白襯衫，繫著淺色領帶，右手把深藍色西裝搭在肩上。他看到我這個亞裔學生後，主動跟我打招呼說：「嗨！」又詢問我從哪裡來。我如實相告，也向他問候，並把簽名本遞給他。拜登認真問明我的名字，落筆寫下「致達聰」，接著又不厭其煩地寫道：「很高興遇見你，請以後再來。」最後署名「德拉瓦州聯邦參議員拜登」。那一刻，他給我的感覺十足是個禮賢下士的君子。（上）