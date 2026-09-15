回想早年，也就是上世紀七○年代初，在北京，誰家能有一輛自行車，可是一件省時省力、實用又幸福的事。男孩子天生好動，喜歡機械和運動，有了自行車，就能小跑著，扶著車把，一隻腳踩在腳蹬子上，滑著玩。

我家就是這樣，打我出生，父親的自行車就擺在家裡了。我上學以後，父親開始不讓我騎，怕我摔著；後來看我無師自通，也長高了能掌握平衡，便讓我在他面前騎，我左拐右拐通過「路考」，才獲准在胡同裡騎車。

自行車，這是大陸的叫法，在香港 叫單車，在台灣也稱腳踏車。我父親的這輛自行車，是日本 宮田牌的，父親退休 後，由我接著騎，車雖舊，但質量還行，騎起來並不比當時流行的新車差。

上世紀七○、八○年代，比較時髦的自行車是上海生產的「永久」；老一點的有英國生產的「鳳頭」，以及我家這種小眾的自行車。這些老車雖沒有新車亮麗，也各有特色，有的後車輪裝著供車燈照明用的磨電機，有的車架可以支起後輪。雜牌車則不是車把前有個籃子，就是車後架比較大。

我剛參加工作是八○年代初，那時北京的私家小轎車還非常少，人們出行主要靠公交車。可是公交車數量有限，路線也不多，車上經常擁擠不堪，上下車跟打仗似的，有時連車門都關不上。所以那時家戶幾乎都有一到兩輛自行車代步，每到上下班時間，長安街，還是東單和西單南北大街都是自行車洪流，說當時中國是「自行車王國」一點也不過分。

那時有名的自行車品牌，還有上海生產的「鳳凰」、天津生產的「飛鴿」、廣州生產的「五羊」等。車輪尺寸則有「二八」和「二六」之分。「二八」是大尺寸自行車，配上大槓，俗稱「二八大槓」，「大槓」指的是車把與車座之間有一根橫梁；「二六」尺寸較小，方便女士騎乘。上好的自行車，錳鋼、「二八」和大鏈套，一項不能少。

但想擁有一輛嶄新漂亮的自行車，需要憑票或託關係購買，否則只好退而求其次，買雜牌自行車。而雜牌自行車的鏈條護罩只有半邊，就是車鏈有一部分露在外面的「半鏈套」，不如全鏈套美觀，但騎車途中若掉了鏈子，比較容易把鏈條重新掛回齒輪。

說到自行車，就不能不說當年的「存車牌」。自行車失竊在當時相當普遍，由於社區和街頭尚無監控設備，自行車一旦被偷，報警往往也很難追回。

我家丟失的第一輛自行車，就是父親騎過的宮田牌自行車。那是在一九八六年，有一天我騎車買完東西回家，先把東西送到二樓再下來取車，沒想到不過二十秒的時間，自行車就不翼而飛。當然，這和我圖省事、沒有鎖車也有關，但在當時的北京，即使鎖了車也可能被偷，像我這樣因為沒有鎖車而丟失的反倒是少數。

上世紀九○年代中期，家裡丟了第二輛自行車，是我為上小學的兒子買的，我把它掛在樓道裡的鐵質欄杆上，還特意加了一道鎖，但兒子還沒來得及騎就遭竊。

那一時期，甭管什麼牌子的自行車，也不論新舊，小偷都偷，令人防不勝防。於是，為了防盜也方便管理，北京各處的存車處應運而生，菜市場外、電影院旁等地都有專人負責看管自行車。存車處有繁有簡，講究一些的用圍欄圍起來，簡單的就用粗繩圈出一塊地方。存一輛自行車需花兩分錢，可以存放一整天。

而存車處也派生出一種特殊的小物件——存車牌。那是一塊約十釐米長、尺子般寬的竹板，上面寫著存車處的位置和序號，從中間一分為二，其中一半有個小孔，繫著一根繩子，存車時掛在自行車車把上，另一半則交給車主保管。

取車時，存車處的看車人守在門口，車主必須拿出另一半竹牌，與掛在車上的那一半拼在一起，形成一個完整的漢字，才能把車取走。

轉眼到了今天，騎私家自行車的人愈來愈少，需要代步時，不是開車，就是騎共享單車，曾經遍布街頭的自行車存車處，也隨著那個時代一去不復返。而我家後來無意中保留下來的一塊存車牌（見圖，作者羅文提供），不僅是那段時代的一種紀念，也成為歷史的珍貴遺存。