替父親看一眼北京後海

二○二六年六月十五日，是我和老公李大俠到北京探親旅遊的第五天。那天，老公三叔家的五個孩子，大堂哥、大堂姊、二堂姊、二堂哥和堂弟，全都一起和我們聚餐。我正好坐在二堂姊旁邊，聊著聊著，談起了我公公，也就是她的二爺（二伯父）。一九三七年七七事變後，北京淪陷，十六歲的公公便離家南下，後來又到了台灣。

二堂姊告訴我們，她十年前曾去過小時候住的四合院，記憶已經有些模糊，卻牢牢記得三個線索：就在宋慶齡故居附近，往銀錠橋方向走，門牌是鴉兒胡同二十一號。

公公生前常對李大俠說，他從一歲到十六歲都住在後海邊。湖畔柳樹成蔭，微風吹來，柳枝輕拂水面；夏天荷花滿湖，粉的、白的，一望無際。那些畫面，他一生念念不忘。

於是，這天下午，我們搭車來到宋慶齡故居。午後陽光穿過老槐樹，灑在青石板路上，四周十分寧靜。路旁四個老人正在樹下下棋，我上前詢問鴉兒胡同怎麼走，一位戴著老花眼鏡的老人笑著指路：「往前走，拐兩個彎就到了。」

胡同窄窄的，灰牆灰瓦靜靜立在陽光下，偶爾傳來幾聲鳥鳴。我們愈走愈快，心裡都有一絲期待。不久，終於看見「鴉兒胡同二十一號」。

只是，眼前不是想像中的四合院大門，而是一家熟食店，招牌寫著「老北京熟食光亮龍哥肘子」。一推門，滷香四溢，櫃裡整齊擺著醬肘子、滷豬蹄，看得人食指大動。我們買了一份松子小肚和兩個白饃，結帳時才知道，老闆真叫「龍哥」。出門時，又發現門旁掛著一面「二○二五年名廚技藝金獎」的獎牌。

更有趣的是，熟食店正對面竟是一家義大利餐廳「丹尼羅叔叔義大利麵（Uncle’s Danilo Pasta）」。一邊是老北京滷味，一邊是義大利麵，在同一條胡同裡和平共處。北京，真是一座充滿驚喜的城市。

我們繞到熟食店後方，終於看見那座四合院。如今早已成了大雜院，幾間平房緊挨著，院裡堆著雜物，繩子上曬著衣服。二堂姊說，爺爺李子真大約在一九五五年老伴過世後，就帶著小兒子一家搬到西直門，另外買了一個四合院，這裡便成了公公童年記憶永遠停留的地方。

離開四合院，穿過幾條小巷，不到三分鐘，眼前豁然開朗，後海映入眼簾。湖邊楊柳依依，滿湖荷葉鋪展，粉色花苞已悄悄冒出頭來；遊船悠悠滑過湖面，遊客的笑聲隨風飄來。

我和李大俠相視一笑，這不正是公公一再提起的後海嗎？「很多柳樹，很多荷花。」他說的一點也沒錯。七、八十年過去了，柳樹依然低垂，荷花依舊盛開，只是湖畔多了白色欄杆，也多了來自世界各地的遊客。

最後，我們登上後海旁「糖房」咖啡館四樓，倚窗而坐。夕陽灑在湖面上，銀錠橋、柳樹、荷花和往來遊船盡收眼底。

三十年前，公公曾三次回北京探親，卻始終沒有機會回到這裡。如今想來，更要感謝那天的家族聚餐，若不是剛好坐在二堂姊身旁，就不會找到這座四合院。

這一趟，我們不僅找到了公公童年生活十六年的四合院，也替他重看了一眼魂牽夢縈的後海。