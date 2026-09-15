認識露營這個苦樂皆有的活動，迄今已逾六十年。初中時，因為好奇又貪玩的心理，我加入了童子軍，學打繩結、揮旗語、辨認星座、判斷方向、野外求生等等有趣的本領。其中最吸引我的就是野營這一項，可惜卻讓我吃盡苦頭。

當年的野營，比起今天真是落後得難以想像。帳篷是用厚重帆布縫製而成，每頂可容納一個八人的小隊，光想想那分量就知道有多沉。除了帳篷，還有營釘、繩索、支撐桿等各種必備器具，分類打包後，由小隊隊員輪流扛抬著走，還要帶炊事、挖野外廁所用的鏟子等工具，以及三餐所需食材。

那個陣仗，完全就是步兵行軍。就算再有趣，扛著這些東西走上兩百公尺，大家早已哀嚎連連。

幸好那時只是提著行走、抬進抬出，並沒有真正出門實作，大家汗流浹背忙了半天，只是把那些不知被多少人使用過、早已潮濕發霉的帳篷抬到操場上曬曬太陽，然後再摺起來、抬回去，真有種上當的感覺。

十幾年後，我就業、成家，有了自己的孩子，這才真正玩起露營。

那個年代還沒有今天這麼完善的露營區，只能自己尋找露營地，不外乎就是人煙稀少的野地。洗澡沒有浴室，頂多找條小溪；上廁所就在沒人看見的草叢裡解決。野炊是重頭戲，為了張羅三餐，常把家中那名白嫩的「煮婦」折騰得蓬頭垢面，狼狽不堪。

有一回，遇上一場驚險萬分的意外。那次選定的露營地點在桃園復興鄉（現在的復興區）流霞谷河畔，白天看來，溪畔有平坦的草地，河水清澈見底，似乎是十分理想的露營地。沒想到天一黑，溪水突然暴漲，很快便淹過河畔的平坦草地。我們嚇得拚命收拾所有東西往高處撤，幸好最後人人平安，卻也驚出一身冷汗。

後來，台灣各地逐漸有業者提供露營地出租，並附設衛浴、炊事區、電源、照明等設備。營位收費從每個台幣六百元左右，一路上漲到約一千兩百元，熱門地區往往一位難求，甚至要提前幾個月預約。

一時之間，全台灣幾乎到處都在瘋露營。露營區裡也充分顯示出台灣生活的富庶，各式豪華、頂級的帳篷五花八門，很多帳篷客廳、起居空間和臥室一應俱全，簡直就是「連體別墅」。

有一回，我們遇到一名退伍前當過連長的年輕人，架的是大型金字塔帳篷，裡面還有一口燒柴爐和兩張單人床，外面停著他的吉普車，他正享受著用斧頭劈柴的辛苦與驕傲，他的兒子則在營地的沙坑裡玩得忘我。稍微觀察一下便看得出來，他使用的器材、桌椅、餐具以及各種工具，幾乎無一不是名牌配備，看來，他肯定是露營圈中的高手。

只是，台灣的露營就像一陣風，每個收費上千元的營位熱賣才幾年，突然就「消風」了。引領這波退潮的，偏偏也是業者自己。

有些腦筋動得快的業者，悄悄在營地裡蓋起一棟棟小房間，打著「小木屋」的名號，吸引那些喜歡露營、卻不喜歡搭帳篷，怕蚊蟲、不想排隊也不願和別人共用衛浴的客人。一時之間，露營族群趨之若鶩，很快形成了「小木屋一屋難求」的新現象。

小木屋之後，更上一層樓的是露營車大量出現。小小一輛露營車裡，居然可以睡上四到八人，衛浴即使小得難以轉身，好歹也是家人專用，不必與陌生人共用；車上甚至有吧檯、冰箱，空調更成了必要配備。這樣的「車露」一下子成了時尚，搭帳篷、排隊洗澡的時代似乎真的回不去了。

一輛小型露營車使用一個晚上，兩、三千元起跳；大型八人式的，大約三、四千元上下，假日和年節更是加倍收費。貴嗎？兩個字：行情。

倒是那些成排成列的露營車，不知不覺間，已經成了台灣露營現代化的時代見證。