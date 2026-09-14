作者二姊的結婚照。（作者Ryder供圖）

年幼時家裡子女眾多，父母工作忙，弟弟又剛出生，因此，母親分配工作，老大照顧老三，老二則照顧老四，所以從小我就認定我的小媽媽是我的二姊。那時我幼兒園中班，她則是小學四、五年級。每天黃昏時，二姊會幫我洗澡，幫我抓背、挖耳朵，平時也經常陪我玩。

二姊的身體非常健康，唯獨左耳聽力欠佳，她的在校成績普通，母親也較不疼愛她。不知從何時起，二姊每晨會早起做早飯；大姊就不一樣，母親很少叫大姊做家事。

每逢年前，家裡必須大掃除，廚房油漬多，清理起來特別辛苦，母親總是分配二姊清潔廚房。冬天天氣寒冷，手泡在冷水裡異常難過，二姊總是邊流淚邊清潔鍋碗瓢盆。當時我還年幼，非常同情她的處境。

那時父親經營一間工廠，工廠趕工時，我們兄弟姊妹都會幫忙包裝，二姊則直接學習操作縫紉機，和女工們一起在針車部工作。二姊的手特別地巧，在手工方面的技藝特別在行。

由於在校成績普通，二姊高中學業完成後，就在家裡的工廠上班，對各項工作駕輕就熟，也負起管理工人的責任，並坐鎮在辦公室。

下班後，她經常到社教館上課，舉凡針織或插花的課程，她都充滿興趣，並熱情地學習。她也到舞蹈班上課，身材保持得很好，長相清秀好看。

那一年，大阿姨的兒子大專畢業後來工廠上班，兩人彼此喜歡，男帥女美，非常登對。表哥對待二姊非常體貼，但因是兩人是近親，當時法律雖未禁止近親通婚，大舅與母親考慮優生問題，並不贊成他們交往。兩人最終因吵架而分手，卻成了一輩子的好朋友。

二姊後來嫁給一家大公司的採購，婚後姊夫對待二姊卻有些冷淡。二姊夫長相出眾，自恃甚高，晚上經常外出應酬，留下二姊獨自照顧兩個兒子。歲月匆匆，如今二姊的大兒子已三十多歲，是名藥劑師。二姊夫卻患上糖尿病，並因腎衰竭而必須洗腎，他驕傲一生，最後卻需仰賴二姊的陪伴與照顧。

反倒是二姊現在過得非常開心，她已經是兩個孫女的祖母，每周幫忙照顧孫女兩天，還當起了鄰長，里長和鄰居們都非常喜歡她。她和朋友一起打坐、唱歌，有空會參加旅遊團，把自己的生活安排得多采多姿。

而母親的晚年卻是與二姊相伴。二姊的辦公室就在母親住宅的一樓，每日早上七點半到晚上七點，一周五天，二姊都陪在母親身邊。那個在兒時因覺得母親不愛她而哭泣的二姊，最後與母親的緣分最深。