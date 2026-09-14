一片疙瘩頭 半生故鄉情

二十年前，京城。前一個周末剛帶著兒子回保定府探望父母，臨走時，母親照舊在街口的副食店秤了兩塊五香疙瘩頭，硬塞進我的行李，說是惦記著我在外邊吃不著這個。晚上回到小家，飯桌上，我切出薄薄的二、三十片，深褐透亮，鹹香混著芥末的辛烈氣息，一下子就壓過了滿桌的魚肉。

兒子的筷子頓住了，眼睛卻黏在那盤鹹菜上，他挾了一片，又一片，抬頭問我：「爸爸小時候吃這個嗎？我怎麼沒吃過？」我說，爸爸小時候食物限量供應，如果物質豐富，也就不會吃這麼多鹹菜和窩頭、高粱米粥了。兒子想了想，說：「我明白。魚肉連吃幾頓就膩了，但這個鹹菜，我不相信會吃膩。」

我一時怔住。倒不是感覺被搶白，而是沒想到一個沒怎麼吃過苦的孩子，竟一語道出樸素的道理：山珍海味吃久了會膩，窮日子裡熬出來的那口鹹香，卻愈嚼愈有滋味、愈久愈想念。

時間繞了一個圈，把我當年不得不嚥下去的滋味，釀成了他無意間就懂得的一種味覺哲學。

我是「文革」前出生在保定府。從我記事起一直到八○年代末，五香疙瘩頭幾乎是家家戶戶天天必備的下飯物——配窩頭，配烙餅，配一碗稀溜溜的小米粥，缺一味便覺得這頓飯不完整。它也不只是一味鹹菜：保定人的餐桌上向來鍾情鯽魚，家裡燒鯽魚時，母親總要切上幾片疙瘩頭丟進鍋裡，說是能去腥提鮮。等到掀開鍋蓋的那一刻，一股說不清是魚香還是醬香、卻又比兩者都更醇厚的氣味撲面而來，是我至今想起仍會嚥口水的味道。

那時保定街頭的食品店、副食店，家家都有，而且質地、風味都是一等一的正宗，尋常人家醃不出那個味道。它不是稀罕物，也稱不上美食，它就是生活本身，像水、像鹽、像空氣一樣，理所當然地存在著。

後來查過一些資料才知道，這味鹹菜的根源，比我以為的深得多。保定西大街上，有一家開業於清康熙十年、字號「槐茂」的醬菜園，用自家熬製的麵醬，一代一代醬出五香疙瘩頭這樣的招牌小菜，光緒年間還被慈禧太后賜名「太平菜」。保定人常說「保定三寶」——鐵球、麵醬、春不老，麵醬與春不老恰恰都出自槐茂之手，民間便有「三寶兩寶在槐茂」的說法，疙瘩頭雖不在三寶之列，卻是拿麵醬醃出的近親。想來我幼時飯桌上那一味熟悉的鹹香，竟接續著三百多年前一株古槐下的手藝。

大學畢業後，我回到故鄉參加工作，一直到九○年代後期，趕上國企變遷的大潮，才北漂赴北京謀發展。那些年輾轉遷徙，行李愈收愈簡，唯獨一塊五香疙瘩頭，總還惦記著要不要順路帶一塊。十多年後，我又一次背起行囊，這回飛得更遠，落腳在大洋彼岸。故鄉愈來愈遠，鄉音漸漸淡去，倒是那股鹹香，時不時就從記憶深處冒出頭來，提醒我從哪裡來。

如今在海外，偶爾也能買到掛著同樣名號的疙瘩頭，可細細一嘗，總覺得少了點什麼——少的不是鹽，也不是芥末的辛烈，也許還是時間，是在物資匱乏年代裡，千家萬戶把它當作生活必需品時，那種樸素而踏實的分量。

工業化的醃製講究標準、講究保存、講究迎合眾口，滋味自然就淡了、勻了、圓潤了，卻也就此失了那股不管不顧的衝勁。這幾十年，人在遷徙，口味在西化，疙瘩頭從生活的底色，變成了偶爾懷舊時才想起的鄉愁符號。

可也正因如此，兒子那句「魚肉會膩，鹹菜不會」，如今想來才格外動人——那不是孩子的戲言，而是他無意間點破了滋味與時間的辯證：奢華易膩，樸素耐嚼。三百年前那株古槐下釀出的味道，或許正是靠著這股「耐嚼」的韌性，才熬過了一代又一代的更迭，流傳至今。好味道原來不需要背景故事來成全，它自己就能穿越貧瘠與豐裕、故鄉與異鄉，落進另一個人的舌尖，生出新的體會。

如今我也常對孩子們念叨保定府的舊事，念叨那條西大街、那株老槐樹、那塊切得薄薄的疙瘩頭。他們聽得似懂非懂，卻也漸漸記住了這個名字。

或許有一天，他們也會在某個異國的餐桌上，切下幾片薄薄的疙瘩頭，向自己的孩子講起，爺爺生活了一生的那座古城，講起一味鹹菜裡，藏著的半生鄉愁。