我的家鄉是典型的以大米為主食的地區。我們用大米蒸乾飯、熬稀飯、做蛋炒飯，把頭天晚上剩下的米飯，加上水、蔬菜，再調以鹽和豬油所煮成的飯叫「燙飯」，是多數家庭的早餐 。

麵食對我們來說，就是大清早頂著薄霧，去單位食堂買幾個現成的饅頭，或者周末去街角麵店買做好的切麵，大家對麵粉這東西，既印象模糊，也缺乏手藝。

到了七○年代初，糧店的供應政策改變，開始按比例搭售百分之二十的麵粉，這讓大家有點手足無措，因為除了做簡單的疙瘩湯、拿到作坊軋成掛麵，誰也變不出新花樣，只能看著一包包麵粉發愁。

老天爺可能也憐憫我們的無助，給我們送來了幫手。一個河南 老太太來到我們的院子探望她的大兒子，這個大兒子是老太太丈夫的前妻所生，抗戰時期，老太太曾隨丈夫和孩子來這避難住過好多年，抗戰勝利後回到河南老家，因母子倆的關係有些微妙，大兒子選擇留在這裡。

這次老太太千里迢迢趕過來，是因老家的二兒子要結婚了，可按照老一輩的規矩，當弟弟的不應比哥哥先跨入婚姻殿堂。所以，她這趟來，是要給大兒子盡快說上一門親事，二兒子的婚禮才能順理成章地操辦。

那個大兒子是個老實巴交的人，平日裡話極少，但對院裡的大人小孩都禮貌有加，他對這位後媽雖然客氣，但眼神裡的冷淡和疏離，明眼人一眼就能瞧出來。

按說這大兒子條件真不賴，身材魁梧高大，濃眉大眼，透著一股北方漢子的英氣，可能因為性格太木訥，到了該娶妻的年齡卻一直沒談上對象。

老太太是個極其通曉世故的人，在我們院裡住下的幾個月裡，她逢人就笑，嘴甜手勤，很快就和院子裡的阿姨們打成了一片。阿姨們見老太太整天為大兒子的婚事操心，一名熱心的阿姨就為大兒子介紹了一個姑娘，姑娘看重他的穩重與踏實，很快就定下婚事，老太太自然滿意而歸。

老太太在我們院子裡做的另一件大事，至今想起來依然歷歷在目、香氣盈懷。

當時，看到全院的人家都在為家裡堆積的麵粉犯難，老太太忍不住樂了，她用一口地道的河南腔對大家說：「這有什麼好愁的，你們可以蒸饅頭、包包子、擰花捲、包餃子呀。」大夥兒聽了直搖手：「馮奶奶，除了做疙瘩湯，我們啥都不會做。」老太太爽朗地說：「這有什麼難的，我來教你們，保證一學就會。」然後，我們就親眼見識到了河南老奶奶的神奇手藝。

只見她擺好案板，繫上圍裙，從和麵、加老麵發酵到揉麵，一雙粗大的手卻靈巧地將一個個毫無生氣的麵團，變成花紋精緻的包子、花捲和彌勒佛一樣可愛的饅頭。掀開蒸籠那一刻，白白胖胖的饅頭、餡大皮薄的包子和油光水滑又蔥香撲鼻的花捲，讓人看一眼就直流口水。這工夫，一下就把全院子的人鎮住了，拜師求藝的熱情如蒸籠的蒸氣般高漲。

因為沒有做麵食的傳統，大家根本沒有像樣的麵點案板，只能卸下櫃門並擦洗乾淨後，架在院子中央，七、八塊案板前，站著摩拳擦掌準備學藝的媽媽和女兒們；老太太站在中間，成了全院子的「麵點導師」。

我們聚精會神地聽老太太一邊口授祕訣、一邊示範，在她的指導下，一堆堆麵粉被我們按壓、揉搓，變成光滑彈潤的麵團。她教我們怎麼用老麵（麵酵子）做發酵引子，怎麼掌握麵團發酵的程度，怎麼兌用鹼水，如何用擀麵杖擀出中間厚、邊緣薄的包子皮，怎麼在麵皮上抹油、撒鹽、撒蔥花，然後擰出漂亮得像花朵般的花捲……。

那些日子，院子裡每天瀰漫著濃郁而純粹的麵香味。陽光下，麵粉揚起一層細細的薄霧；揉麵時案板發出的吱吱聲、蒸鍋的蒸氣升騰聲，以及我們學會新手藝後驚喜的歡聲笑語，交織在一起，成了那個物資匱乏的年代裡最動人、最溫暖的一幅人間煙火圖。

我後來在海外敢為孩子們包餃子、做包子和蒸饅頭，就是得益於馮奶奶為我打下的童子功。

幾十年轉瞬即逝，那個院子裡的人們早已搬遷並散落各方，但每當我聞到包子、饅頭的香味，眼前總會浮現出七○年代初那些陽光燦爛的日子：一個河南老太太站在一圈以櫃門充做的案板前，耐心地教著一群習慣吃米飯的南方人，如何將日子揉捏得香甜而飽滿。