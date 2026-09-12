八年後，我們終於回到了闊別已久的家鄉——雲南。這次回來，不只是一趟探親之旅，更是一場親情久別重逢的相聚。

飛機緩緩降落在昆明長水機場，堂妹和妹夫早已等候多時，我們不約而同地加快腳步，迎向久違的親人。坐上車後，我和先生一路望著窗外，努力尋找記憶中的街道、樓房和景色，然而，八年的光陰，如今高樓林立，道路縱橫，那些曾經熟悉的印記，早已悄然隱沒在歲月深處。

途中，堂妹告訴我們，大嫂和表哥幾天前就開始張羅接風晚宴。剛走進大嫂家，一桌豐盛的飯菜早已擺好：燉土雞、蒸臭豆腐、烤小麻鴨、炒菜芽、雞湯米線—一道道都是魂牽夢縈的家鄉味。那一刻，撲面而來的不僅是飯菜的香氣，更是一份久違的親情，讓一路奔波的疲憊瞬間消散。

這些年，我們和小哥嫂一家定居美國，孩子們已成家立業。家族中的親人散居昆明、上海、香港 、德國以及美國，能經常相聚的只有留在昆明的親人，那裡是我們凝聚親情的大本營。

十二年前，大哥突發腦梗住院，病情來勢洶洶，大嫂頓時失去了依靠。大哥失去意識，也失去生活自理能力，漫長而艱辛的康復之路就此開始。

大哥身材高大，大嫂一個人根本無法照料，每當需要幫忙，表哥總是隨叫隨到，極積幫助大哥做康復訓練；大表哥和表嫂四處打聽藥物和治療方案；堂妹憑藉自己廣泛的人脈，為大哥聯繫更好的醫師；叔叔、嬸嬸雖已是耄耋之年，仍認真研究康復方法，不斷提出建議。

在昆明的每一位親人都盡自己所能，希望大哥早日康復，希望這個家庭重新找回往日的歡笑，也希望遠在美國的我們能夠少一些牽掛、多一份安心。那些年，大家給予他們的，不只是精神上的鼓勵，更有生活上的照顧、經濟上的支持，以及無怨無悔的陪伴。直到今天，這份守護依然沒有改變。

這次為了歡迎我們回家，兄弟姊妹們早早安排好了行程，每個家庭輪流設宴，請我們品嘗記憶中的雲南味道。只要我們提起想去哪裡、想吃什麼，他們總會笑著說：「走，我們帶你們去。」會開車的親人主動當起司機陪我們四處遊覽—短短的時光裡，我們再一次感受到這個大家庭最真實、最溫暖的模樣。

最讓我們欣慰的是，大嫂也變了，她不再愁眉不展，變得開朗樂觀，神采奕奕地與大家談笑，這份笑容，是整個大家庭十多年如一日的陪伴、扶持與守護，一點一點把她從人生最艱難的低谷中托了起來。

望著眼前這一切，我忽然明白，父母和長輩們雖然早已離開了我們，但他們留給我們的，並不僅僅是血緣，更是一份代代相傳的家風，一種彼此扶持、彼此守望的人生信念，以及善良、團結與擔當。所謂親情，就是困難來臨時，知道自己的身後，始終站著一群家人。

臨別那天，親人們又早早為我們準備好路上的食品和各種家鄉特產，塞滿了行李箱，也塞滿了我們的心。離開的是故鄉，帶走的卻是親情，是這個大家庭給予我們的溫暖與力量。無論走到世界哪個角落，這份流淌在血脈裡的溫暖，都是我們生命中最深的依靠，也是一筆歷經歲月洗禮而愈發珍貴的精神財富。