二○二○年，加州下達居家避疫令。街道安靜得不像美國，商店拉下鐵門，學校關閉，連空氣裡都有一種不敢大聲呼吸的緊張。緊接著，另一個命令來了：疫情 期間，房東不能任意驅趕房客。

房貸不會因此停止，地稅不會因此停止，保險 、維修、水電，也沒有一樣會因為一紙命令就自動消失。可是，房客付不出租金 ，房東卻不能採取行動。那時候，心裡既有壓力也有委屈，我能理解政府保護房客，只是壓力層層往下壓，最後總是壓在房東身上。

可是真正震動我的，不是房租。有一天，管理公司通知我，一棟六單元公寓裡有房客感染了新冠。那時疫苗還沒問世，每天聽到的消息都是醫院爆滿、病人插管。我第一個反應是：其他房客怎麼辦？六戶人家共用走道、共用垃圾桶，孩子還會在院子裡一起玩。我交代管理公司立刻通知其他住戶，對方卻嚴肅回我：「不可以，這有法律風險。」

我當場愣住。保護大家的安全，難道不比保護一個人的病情更重要？可是，美國法律告訴我：即使在這種時候，一個人的健康資料仍然屬於他自己，不是房東可以隨意向其他住戶公開的。

我又問，他們居家隔離，無法出門買菜，我們能不能送點食物、送張卡片？對方仍說不可以，因為那等於洩露了他的病情，這份好意，反而可能成為一種對個人隱私的侵犯。

我氣得摔下電話，覺得這個國家對「隱私」的堅持簡直不可理喻。

平常沒事的時候，說說原則、權利都沒關係，如今面臨最危險、最需要互相提醒的時刻，還是要堅持這些原則？

可是慢慢地，我開始明白，這是一條線，一條即使在恐懼面前，也不能輕易跨過去的線。自由不是免費的，隱私也不是沒有代價的，而這個代價，有時候沉重到讓人難以承受。那段時間，我也失去了一位與我合作二十年的美國律師朋友。他和家人對疫情的看法，跟我截然不同，他們不戴口罩，也不接種疫苗，相信這一切是一場政治操弄。我沒能說服他。

那時母親重病，我們嚴格隔離。唯一一次見面，是朋友帶著小孫兒來訪，我們隔著車庫遙遙揮手，戴著口罩，大聲喊著：「等疫情過去，我們再聚。」誰也沒想到，那竟是最後一面。沒多久，他和女兒相繼過世，只留下傷心的太太和年幼的外孫。

多年後我再見到他的太太，她仍然平靜地說，就算重來一次，她還是不會讓先生打疫苗。這是他們的信念，我沒有立場替他們評斷，只是每次想起那次隔著車庫的揮手，心裡仍會一緊。

這麼親近的朋友，一起走過二十年的合作與交情，最後卻在同一場災難裡，站在兩個完全不同的世界。我們看著同一件事，卻相信著完全不同的答案。

想著這些，我慢慢明白，一個國家真正相信什麼，不是看它平安時喊什麼口號，而是看它在災難中仍然願意保護什麼。即使那個保護，會讓房東束手無策，會讓鄰居活在不知情的風險裡，會讓一份好意也可能變成一種侵犯。

而我這個房東，終於在一扇緊閉的門外學會：房子可以登記在我的名下，門後的人生，卻永遠不屬於我。