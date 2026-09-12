彭毅背著作者彭真祥。（圖／作者彭真祥提供）

由於我的輕狂和冒失，我們彭家兩個年幼的小男孩，差點在自己的家門前、在我的眼皮底下溺水喪命。

一個是我大哥的小兒子彭毅，故事發生在萬福鋼鐵廠家門前的沙灘河。

彭毅當年五歲多，白白胖胖，手長腳長，是全家的寵兒。工友們都羨慕我哥哥，說他好事做得多，這娃兒今後肯定和他太爺爺、爺爺、父親一樣，又是一個「彭大漢」。我當時才二十出頭，每年放暑假都到哥哥家團聚，晚飯後，我都要帶著彭毅到操場、河邊溜達。

操場的外邊就是貫穿廠區的沙灘河，這是一條山區河流，上、下游落差較大，水流湍急。家門前這一段河面不寬，流速就更快，嘩啦啦的流水聲和著高爐發出的轟鳴聲，稍遠一點就聽不到河邊的人說話的聲音。

河中間有一塊突出水面、大約飯桌大小的光滑石頭，是傍晚歇涼的好地方。

我是河邊生、河邊長，自號「江畔迂夫」，從小就喜歡在河邊對著河水唱歌，沿河兩岸的人都已聽得習以為常。那年夏天的一個傍晚，我照樣牽著彭毅來到河邊，來到那塊大石頭上，對著夕陽的餘暉和嘩嘩的流水忘情地高歌，一曲又一曲，回頭一看，石頭上的小侄兒不見了。

我的天哪，我的魂都嚇飛了。往水裡一望，離我兩三米遠的地方，侄兒背朝上、臉朝下，正被河水往下沖。我一個縱身跳進水裡，兩把鷂子水撲了上去，一下抓住侄兒的後腳，迅速把他拖到了水淺的河邊。忽然，侄兒哇地一聲：「我的涼鞋！」我的個小祖宗啊，你命都差點沒有了，還惦記著你的涼鞋。要是晚那麼零點幾秒，你沒有了，你爸爸還不要了我的命哪。

回到家裡，我只是輕描淡寫地說了句：「彭毅的涼鞋被水沖走了。」哥哥說：「沖走了算了。」小侄兒還小，也不知道剛才發生的驚天一幕，更說不出別的什麼，這事也就那麼「算了」。

另一個是我侄兒彭輝的大兒子彭博，故事發生在我老家門前的清江河。

彭博小學二年級時到我家讀書，因為我和妻子都是師範學校畢業的，教書時，妻子教數學，我教語文，我們兩個當年都是頂呱呱的優秀教師，不然也不會選調我到政府大院當秘書。雖然我們兩個後來都轉了行，但輔導一個小學生的學習還真只是個「小兒科」，於是侄兒將他託付給我們。我女兒只比彭博大三歲，當時也讀小學。

彭博當時完全繼承了父母的優秀基因，皮膚白皙，面目清秀，個頭高身兆。到我家後，他插班到重點小學漢豐三校，進校不久，手臂上就戴上了「三道槓」（少先隊最大的官——大隊委），還成了學校的男旗手。

彭博九歲那年的夏天，天氣特別悶熱。中午，我帶著他和女兒到清江河游泳戲水，清江河是我們那裡的一條主流河，經小江入長江，平時河流平緩，水質清澈見底。我們三個到河邊時，上下游都沒有其他人，女兒當時還不會游泳，我就帶著她邊學邊游。彭博已經會一點游泳，就在後面的淺水區摸著石頭耍水，我們相隔不過幾米遠，我也隨時觀望著兩邊。

突然，我發現彭博緊張地在水裡撲騰。只能淹到他齊腰的淺水區，怎麼會撲騰成這個樣子呢？我拉起女兒就奔了過去。糟了，彭博掉進水坑裡了，原來，在河邊的淺水區，施工隊的挖沙機挖沙後留下了一個巨大的水坑，水坑被河水淹沒後，平時肉眼根本發現不了，不會游泳的人一旦掉下去，後果可以想像。

不容多想，我縱身跳進水坑，抓住彭博的手臂就一起往岸邊游。可彭博已經嚇懵了，轉身緊抱住我的脖子不鬆手，我一下就呼吸困難，游不動了。我試著用腳探底，希望能站起來，可水坑太深，根本夠不著底。這下我更慌了，自己喘不過氣，喊人救援又喊不出聲，而酷夏的中午，河邊根本就沒有人。

幸好我是在河邊長大的，從小就是「浪裡白條」，聽大人說過，救溺水的人，如果被抱住了脖子，一定要掰開對方的手，從後背拖著游，不然兩個人一起往下沉，一個都活不了。

於是，我用力掰開他的雙手，猛地把他往前一推，喊了一聲：「快向前游！」這一鬆開，我馬上緩過氣來。游了幾下，腳尖一踮，踩到底了，彭博被我推到了前面，我伸手一拉，他也站了起來。

坐在水邊，我們兩個都像癱了一樣，好一陣回不過神來。站在一旁的女兒，只看到我從水中間把彭博拉到邊上，根本不知道我們在水裡拚命掙扎的那幾分鐘，是怎樣的生死關頭。

如今，彭毅已是一米八幾的個頭，經營醫療器械，幹得風生水起。彭博英俊瀟灑，貌若明星王力宏，英國留學歸來，現在是一家涉外企業的高管，事業如日中天。

兩娃溺水的事早已遠去，唯老者我沒有忘卻，並作文以記之。

左為彭博，右為作者彭真祥。（圖／作者彭真祥提供）