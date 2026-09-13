院子裡的野薑花開了。潔白的花朵藏在修長的綠葉間，走近一些，淡淡的清香迎面而來，那股久違的味道，讓我想起高雄鄉下的童年，想起田埂上的羊咩咩，也想起那本陪我度過許多午後的「老夫子」。

小學的時候，家裡養了幾隻羊，多少可以補貼家用；可是對當時的我來說，牠們不是家畜，而是朝夕相處的朋友。每天放學回家，我便牽著羊兒到田埂邊吃草，找個舒服的地方坐下，拿出最喜歡的漫畫「老夫子」。那個年代 ，大人總覺得漫畫是閒書 ，不希望孩子老是捧在手裡，然而，這段午後時光，讓我擁有了難得的自由。只要羊兒沒有跑遠，我便可以安心地看上一陣，不必擔心有人隨時管著。

看到有趣的地方，我常忍不住笑出聲來，再抬頭看看羊兒是否還在附近。見牠們安安靜靜地吃著草，我便又低下頭，繼續沉浸在漫畫的世界裡。羊兒忙著吃草，我忙著看「老夫子」，彼此互不打擾，卻又互相陪伴。午後很長，羊兒不急著回家，我也不急著長大。

田埂邊、水圳旁，隨處可見一叢叢野薑花，沒有人特別照料，也沒有人刻意栽種，潔白的花朵就這樣自在地開著，微風吹過，清淡的香氣便散在田野間。那時候，我從來不覺得野薑花有什麼稀奇，它和田埂、水圳一樣，是日常生活的一部分。奇怪的是，幾十年後的今天，我竟然想不起，小時候大人究竟用什麼台語叫它。

傍晚，羊兒差不多吃飽了，我的「老夫子」也不知道翻到第幾頁。遠遠的田間小路上，阿嬤騎著腳踏車慢慢過來，還沒靠近就先聽到她喊 :「轉來呷飯（回來吃飯）囉──！」 一聽見阿嬤的聲音，我趕緊用最快的速度把「老夫子」藏進書包裡，若無其事地起身，趕著羊兒往家裡走，阿嬤則牽著腳踏車陪在身旁。離開前，我總會順手摘上一小束野薑花，一路聞著花香，心裡想的，是今晚又有什麼好吃的。

我一直以為，這樣的日子還會繼續下去。

有一天放學回家，我照例準備帶羊兒出去吃草，卻發現牠們不見了，後來才知道，大人把羊賣掉了。

那一天，我哭了好久好久，我不懂為什麼沒有人事先告訴我，更無法接受每天陪伴我的羊咩咩，就這樣突然從生活中消失。那是我第一次嘗到失去的滋味，甚至生阿嬤的氣，好長一段時間不想跟她說話。

後來我才慢慢明白，大人有大人的生活考量，阿嬤也有她的不得已，只是當年的我還太小，不懂什麼叫生活，只知道再也沒有羊咩咩陪我去田埂了。長大懂事以後，每當看到羊肉，我總會想起牠們，那份童年的感情一直留在心裡，因此直到今天，我都不吃羊肉。

日子一年一年過去，童年的許多事情，也在忙碌的生活中逐漸淡去，直到有一天，一個朋友送給我一株野薑花。我把它種在院子裡，看著它抽出新葉，一點一點長高；到了夏末，終於開出潔白的花朵，我走近聞了聞，那股香味幾十年沒有變。

當年那個坐在田埂上的小女孩，已經走過很長的一段路。而那些曾經以為平凡得不能再平凡的日子，如今回頭望去，竟成童年最珍貴的時光。