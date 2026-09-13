我的童年玩伴大多來自京津、華北和東北，我們玩的遊戲也帶有濃厚的北方特色，不僅有一套套有趣的規則，還講究鋪陳、懸念和獎懲。後來我到了南方，很少見到類似的玩法，這才意識到，原來孩子們的遊戲也有鮮明的地域色彩。

其中，「一個圓圈一條槓」是兩個孩子的對決。地上畫一個圓圈和一條線，玩家站在圈內把沙包踢出去，對方在線外接，若接住，踢沙包的人就「下其」（下去的變音，即出局）；若接不到，就得從沙包落地處把它扔回圈內；若沙包未落地便被玩家踢出圈外，便可以「要分」，實際步數少於所報數字便得分。報分其實是一場膽量與判斷力的較量，高手甚至能接住對方扔回來的沙包再奮力擲遠，一口氣要上百多分。這個遊戲同時考驗眼力、敏捷和策略，頗有幾分小型棒球比賽的味道。

「攻城踩雷」則是集體攻防遊戲。利用籃球場中線把跳球圈分成兩座「城」，在交叉點畫上城門並設下「地雷」，攻城者出城只能單腳跳躍，攻進敵城便可以雙腳落地。守城者除在城門阻擊，也要趁機拉拽城外已體力不支的攻城者，但一不留神可能反被拉出城外成俘虜。

記得有一次體育課後，兩個班的男女生自願混在一起分成兩隊攻城，我早已忘記哪一隊獲勝，只記得攻得猛烈、守得頑強，笑聲震天動地。

「巧手抓子兒」為一抓、二落、三品，是女孩子特別喜歡的遊戲。「抓」在這裡是歘字（念作chua二聲），「子」原本多用羊孤拐（羊後腿膝蓋骨）製成，我們就地取材，把父母研究室廢棄的小陶瓷管綑在一起，五顆為一套。

抓子有抓和落（音同拉）兩套程序，都要先撒子、選子，其中一顆拋起後，迅速以單手抓起桌上的子，同時接住拋出的那一顆，逐漸升級到一次抓四顆。「落」則是在抓的同時從手掌小指一側落子，最後一把將所有子全抓上。完成後還要「品」，把五顆子堆在掌心拋起，翻掌讓它們落在手背再拋接回掌心，接得愈多愈厲害。

抓子鍛鍊眼神、手指與思維的配合，許多女孩的靈巧機敏都是由此練成。而一抓二落三品也恰似人生不同階段：童年愛抓，成年懂得取捨，晚年學會品味。

「單腳跳房子」（見圖，作者張幸提供）也是我們常玩的遊戲。所謂房子是在地上畫出四行兩列、八個相連的空格，玩家單腳跳進去，用腳把小石片踢向下一格，一路踢到最上方，踢進第七格的「油鍋」便前功盡棄。油鍋方還設有類似瓦房正脊的「屋頂」，踢得愈準，分數愈高，把石片踢到房子外的「天」可以得到最高分。遊戲講究謀定後動，最後還得單腳跳回來把石片撿回才算完成。

人多時，我們還玩「三網撈條小尾巴魚」。我們先依代號香蕉、蘋果分成兩隊，由兩個大姐姐扮漁夫，雙手高舉組成一張「漁網」，扮魚的孩子一個個從網下穿過，邊走邊唱：「一網不撈魚，二網不打魚，三網撈個小尾巴……」直到兩個漁夫突喊一聲「魚」落下漁網，套住一個孩子。漁夫接著問：「要香蕉還是蘋果？」兩隊面對面唱問：「你們想要什麼人？」對方報出名字後便拉著手衝過去搶人，被搶的一方則拚命守住同伴，場面往往亂成一團。

「雞毛信」是角色遊戲，取材自抗戰題材的故事和電影「雞毛信」，其中的海娃是兒童團團長，奉命送一封插有三根雞毛的緊急信件，被日軍抓獲後機智逃脫。我們玩的時候，海娃、頭羊、白鬼子（日軍）等角色由抓鬮決定，再把寫有「雞毛信」的小紙條藏在身上接受搜查。

孩子們不在乎輸贏，真正享受的是藏與搜之間鬥智鬥勇的過程。憑你東洋鬼子、西洋鬼子，終歸鬥不過足智多謀的中國孩子。

「縣官坐堂開審」則是在地上畫一條線，後方豎立五塊磚頭，分別代表東衙役、西衙役以及縣官和兩個「師爺」，大家輪流用石子投擲，砸中哪一塊便扮演哪個角色。角色就位後，東、西衙役先威風凜凜地喊「威——武——」，再把小偷扭上堂由縣官審問，兩旁的師爺則一個出餿主意，一個說風涼話。最精采的是臨場發揮，尤其東北孩子特別能說、能演，幾句話、一個表情就能把大家逗得前仰後合。最後縣官總要「秉公辦案」，賞罰分明，才算結案。

那時的遊戲大多在戶外進行，既鍛鍊身體、培養興趣，也增強了組織能力和團隊精神。在那環境艱苦、物質匱乏的北方土地上，這些遊戲豐富了我的童年，承載了我與小伙伴們的友情，而遊戲背後所蘊含的積極、堅韌而又淡泊的生活態度，也在一次次體驗中沉澱下來，成為我人生的底色。