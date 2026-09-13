第一次聽兒時好友在贛江邊提到「江右」這個名字，我竟感到陌生。

「江」指長江。關於「江右」這一名稱的由來，歷來有不同說法，其中一種較為通行的解釋認為，古人常以面南為尊，順著長江而望，江西地處江南之右，因而得名「江右」。唐代唐玄宗分設江南西道，江西便成為歷史意義上「江南」的重要組成部分，後簡稱江西，而「江右」則作為一個文化名稱流傳了下來。

多年前回贛州老家，參與城市建設的兒時好友特意帶我遊鬱孤台、登古城牆。她告訴我，這裡曾叫虔州，腳下這道蜿蜒的古城牆，是中國保存最完整的宋代古城牆，贛南又是客家人重要的聚居地。我和好友站在古老的城牆上，靜靜望著章江與貢江匯流成贛江，那一刻，覺得腳下流淌的不只是一條江，更是一段漫長的歷史。

今天，人們熟悉的是「江西」這個行政區劃；而在歷史與文化研究中，「江右」承載的不只是一片土地，更是一條綿延不絕的文脈。這裡曾有書院，有商幫，有士人，也有一代又一代人的家風與鄉愁。

贛江是江西的母親河，自南向北蜿蜒近八百公里。贛南山深林密，河谷縱橫。贛州自古是水陸交通要衝，經大庾嶺可通珠江流域，江西的瓷器、茶葉、木材等物產由此南下，鹽貨、廣貨則北上。

憑藉便利的水陸交通，江右商幫逐漸興起並逐漸壯大，江西也因此成為宋朝和明初最富庶的地區之一。

然而，此後連年戰亂使江西人口銳減、田園荒蕪。鴉片戰爭後，隨著近代海運與鐵路的發展，贛江商道原有的內陸交通優勢逐漸減弱。

然而，明末清初的戰亂使江西元氣大傷，晚清時期又成為太平軍與湘軍反覆爭奪的戰場，江西人口銳減、田園荒蕪，經濟恢復十分艱難。鴉片戰爭後，隨著近代海運、鐵路發展和通商口岸開放，贛江商道的重要性在新的時代格局中逐漸減弱。

然而，江西最深的根脈並沒有失去，遍布各地的一座座祠堂至今仍是鮮明的文化景觀。祠堂雕梁畫棟，楹聯滿壁，也承載著家族的記憶與家風祖訓；江右文化中的理學傳統，賦予它們深厚的精神內涵。客家聚居的贛南，這種傳統保存得尤為完整。

童年時，我曾跟著父母回到祖籍興國楊村，那時只覺得祠堂很高大，雕花木窗很好看。多年以後，當我漸漸讀懂那些曾被刷上石灰膏、又經修復重新顯露的楹聯——「丕承理學舊家聲」、「先知稼穡之艱難」——才明白，它們寫的不只是一個家族，也是一片土地的歷史，更珍藏著這片土地延續千年的文脈。

吉安的書院傳統，贛南的客家精神，贛江上游的山川商道，以及一代代家族留下的祠堂與族譜，家風和祖訓，構成了江右文脈獨特的人文底蘊、它們提醒著後人：這片土地真正珍貴的，從來不是一時的繁華，而是從未斷絕的文脈與風骨。

如今翻看到當年和兒時好友在古城牆上的照片，我忽然發現，我的成長從未與這片土地的故事分開過。兒時的好友，從小教我數理的二舅舅，在課堂上吟詠「江晚正愁余，山深聞鷓鴣」的中學英語老師，拉二胡、寫書法的父親，以及人生旅途中的種種人和事，這些我曾經以為只是命運的饋贈，原來都與這片土地的文脈遙遙相連。

我就像與一個歷經盛衰的士人一同長大，見過繁華，也經受過風雨，如今雖不再站在時代的中央，卻依然底蘊深厚，風骨猶存。這份跨越古今的精神，如贛江一樣靜水深流，生生不息。