父親的軍事經歷不多，只有在台灣鳳山五塊厝的陸軍軍官學校第四軍官訓練班入伍生總隊受訓的經歷，當時班主任為孫立人中將。但父親對近代軍事史十分嫻熟，不僅和我一起閱讀、討論近代台灣史的文章，也帶我實地走訪相關的軍事遺址，由此啟蒙了我對海防、江防以及要塞的理解和興趣。

父親還曾提到，扼守大陸長江下游、江面僅約一點六公里寬的江蘇省江陰要塞，在抗日戰爭和一九四九年國共內戰長江突圍中扮演的重要角色，因此「江陰要塞」這個名字，很早便銘刻在我幼小的心中。

在寶島台灣南部成長的歲月裡，我遊覽了高雄西子灣畔的「雄鎮北門」砲台，也曾造訪位於台南府城西側的二鯤鯓砲台，又順道參觀位於安平古堡西南側的安平小砲台，見證鴉片戰場之後清廷開始重視台灣海防之濫觴。

一九九七年下半年，我奉派到江蘇省蘇州市工作，趁著一個周末，總算有機會去親近神交已久、父親口中的江陰要塞。

我在江陰市區搭乘公交車來到長江江邊後步行上山，循著路標來到山頂的觀景平台遠眺長江，只見江北的靖江一帶幾乎一馬平川，無險可守；而南岸的江陰這端，則有約七個山頭形成天然屏障，加上江陰地處南京長江水道下游東段，無怪乎是屏障南京的江防重地。

誠如父親所言，江陰要塞的要塞炮著重朝向北方的江面呈現「鎖喉」之效；反之，朝向江陰縣城的南向，以及環繞江防要塞諸座山頭周圍的自身防衛應該不足，所以一九三七年日寇圍攻江陰要塞時，面江朝北的要塞巨炮無法有效地作為支援火力，炮擊來自東、南方陸地的日軍地面部隊，鎮守炮台的國軍陸軍部隊潰敗，直接造成江陰要塞的失陷。

此外，國民政府海軍也正是在這一段江陰狹窄的江面自沉老舊商船和軍艦，再敷設水雷網，形成一道江面封鎖線，好遲滯日本海軍艦隊仰攻的侵略速度。

也正是同樣的思維，一九四九年，國共內戰正熾，江北的解放軍策動駐守江陰要塞的國軍「起義」投共，在長江上游處效忠國民政府的海軍艦隻，就必須冒著江陰要塞面江的巨炮轟擊，在夜色掩護下衝破火線突圍，帶隊指揮官永嘉艦艦長陳慶堃中校也因過人膽識，獲得軍人最高榮譽青天白日勳章。

我所在山頭的斜前方，正是如火如荼興建中的江陰長江大橋，這個主跨徑一千三百五十八米的懸索公路吊橋，當時是大陸地區跨徑排名第一的公路吊橋，也是當年長江由出海口西進以來的第一座跨江大橋。

一年後，我前往廣東珠江三角洲出差，搭車行經同為懸索公路吊橋的虎門大橋，橫越珠江主航道。登橋前，我在珠江東岸的威遠炮台駐足一番，此刻的威遠炮台卻蜷縮在虎門大橋的橋塔邊，既不「威」猛亦不峻「遠」，很難與其當年在鴉片戰爭中與英軍奮戰的用武之地聯想在一起。

來美近三十載，期間也造訪北美不少有著兩百年來歷史的要塞遺址，卻始終找不到出國前尋訪雄鎮北門炮台、江陰要塞、威遠炮台等的那份親切感，或許，那份悸動並不來自要塞本身，而是要塞背景承載著曾經和父親一同在口述故事和字裡行間悠遊的喜樂。隨著歲月流逝，父親逐漸老邁，最終離席，兒時的時光只留下永恆的追憶。